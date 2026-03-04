El Instituto Danone y el Imibic celebran el IV Simposio sobre Envejecimiento Saludable

Inuguración del IV Simposio sobre Envejecimiento Saludable, bajo el título 'Nutrición y fragilidad: ¿una relación que no acaba nunca?'. - INSTITUTO DANONE.

CÓRDOBA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Danone y el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic) han celebrado el IV Simposio sobre Envejecimiento Saludable, bajo el título 'Nutrición y fragilidad: ¿una relación que no acaba nunca?', en la sede del Imibic, con formato presencial y retransmisión en 'streaming'.

Según ha indicado el Instituto Danone en una nota, el encuentro ha reunido a expertos nacionales e internacionales para abordar el papel de la nutrición, la composición corporal y la microbiota en los procesos relacionados con el envejecimiento, poniendo el foco en una cuestión clave: comprender si la relación entre nutrición y fragilidad es causa o consecuencia y cómo ésta evoluciona a lo largo del tiempo.

Esta cuarta edición se enmarca en la nueva etapa estratégica del Instituto Danone, alineada con el posicionamiento global acordado en 2025 por los distintos Institutos Danone a nivel internacional. Esta visión común sitúa el envejecimiento saludable como eje prioritario, con el objetivo de añadir salud a los años mediante estrategias basadas en la evidencia científica que favorezcan la funcionalidad, la resiliencia y la calidad de vida. El simposio refuerza así el papel de la nutrición como herramienta preventiva, tanto desde una perspectiva proactiva en la edad adulta como reactiva en etapas iniciales de pre fragilidad.

La jornada ha dado inicio con un acto de inauguración con el que se ha contado con la presencia del rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo; el director gerente del Hospital Universitario Reina Sofía, Francisco Triviño: el director Científico del Imibic, Pablo Pérez, y el jefe del Servicio Medicina Interna del Hospital Universitario Reina Sofía y presidente del Instituto Danone, José López.

El Simposio ha contado con la moderación de José López Miranda y del Leocadio Rodríguez, jefe del Servicio de Geriatría del Hospital Universitario de Getafe y miembro del Instituto Danone. El programa ha incluido tres ponencias centradas en distintos ejes del envejecimiento saludable. Así, Alberto Díaz-Ruiz, jefe del Laboratorio de Gerontología Celular y Molecular del Instituto Imdea Nutrición, ha analizado el papel del microbioma intestinal en la homeostasis del organismo y su influencia en los procesos asociados al envejecimiento.

Por su parte, Hélio José Coelho, profesor en la Università Cattolica del Sacro Cuore (Roma), ha abordado la relación entre factores nutricionales y estado funcional en situaciones de longevidad extrema. Por último, Leocadio Rodríguez ha profundizado en la relación entre fragilidad, masa muscular, grasa corporal y estado nutricional, subrayando la importancia de intervenir en fases tempranas para preservar la autonomía.

España afronta un progresivo envejecimiento poblacional. Sin embargo, una mayor longevidad no siempre implica más años vividos con buena salud. La coexistencia de obesidad, déficits de micronutrientes y pérdida de masa muscular en personas mayores incrementa el riesgo de fragilidad y dependencia. La evidencia científica apunta a que los patrones dietéticos adecuados, junto con la actividad física adaptada, pueden contribuir a retrasar el deterioro funcional y preservar la calidad de vida.

Con esta cuarta edición, el Instituto Danone y el Imibic consolidan el simposio como un espacio de referencia para el intercambio científico y la reflexión sobre los desafíos asociados al envejecimiento saludable.