García destaca la "restauración total" de las 1.800 hectáreas de la Dehesa del Jarrama (Huelva) tras el incendio de 2017

Archivo - La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, en comisión parlamentaria. - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCIA

SEVILLA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha destacado la "restauración total" de las 1.800 hectáreas del monte público de la Dehesa del Jarrama, afectada por el gran incendio de 2017 en La Granada de Riotinto, Zufre (Huelva) y El Castillo de las Guardas (Sevilla) para "conseguir" que "vuelva a tener biodiversidad

Así lo ha manifestado García en Comisión parlamentaria, tras ser cuestionada por el grupo popular sobre las medidas llevadas a cabo por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente para aumentar la biodiversidad de esta dehesa en una provincia, han destacado, con un patrimonio natural "único e insuperable", toda vez que ha animado a la consejera a seguir con su "compromiso" de "protegerlo y conservarlo".

Al respecto, la consejera ha destacado que conservar el "gran patrimonio" natural andaluz es "un orgullo" y una "gran responsabilidad" y ha subrayado que el 50% del territorio en Andalucía es forestal" y, con respecto a Huelva, se trata del 80% de la provincia de Huelva con "un 40% con alguna figura de protección". "Hablamos de una provincia privilegiada dentro de nuestra comunidad autónoma", ha dicho.

En este punto, ha señalado que la "obligación" de la administración andaluza era "restaurar, conservar y conseguir" que la biodiversidad del paraje de la Dehesa del Jarrama "volviera a estar allí". De este modo, la Junta ha aumentado la densidad de las especies autóctonas y ha mejorado la diversidad de los ecosistemas forestales en 155 hectáreas del monte público ese paraje "con una inversión de 585.000 euros".

"Lo que hicimos fue calcular el tiempo que necesitábamos para hacer esa restauración y comenzar en el tiempo en que nos lo aconsejaron los técnicos. Empezamos con 149 hectáreas y con plantas endémicas del territorio, con el pino piñonero, la encina y el alcornoque y después, en una actuación secundaria, introdujimos el acebuche, el algarrobo y el piruétano, contribuyendo así a diversificar la composición vegetal y a favorecer una mayor complejidad de la estructura del bosque", ha explicado García.

Esto, según ha remarcado García, porque para su Consejería y para la Dirección General de Política Forestal "la diversificación es clave para hacer resiliente a nuestra masa forestal, a nuestro ecosistema", al tiempo que ha señalado que el proyecto también contempló, por otro lado, "la regeneración y la diversificación", interviniendo también en las márgenes del arroyo y ahí se hizo "con sauces, con chopos o con olmos".