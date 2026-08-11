Intensifican el riego y el mantenimiento de zonas verdes de Jaén para hacer frente a las altas temperaturas

Riego de zonas verdes - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro Especial de Empleo (CEE) del Ayuntamiento de Jaén ha reforzado los trabajos de mantenimiento y riego de las zonas verdes de la ciudad con motivo de las sucesivas olas de calor que se están registrando este verano.

El objetivo, según se ha informado desde el Consistorio, es mantener los jardines municipales en las mejores condiciones posibles, minimizando los efectos de las altas temperaturas sobre la vegetación y garantizando, al mismo tiempo, la seguridad de los trabajadores que desarrollan estas labores.

Con este propósito, el organismo municipal ha intensificado los riegos en todas las zonas ajardinadas de su competencia para evitar que las plantas sufran estrés hídrico, una situación especialmente perjudicial durante los episodios de calor extremo.

Estas actuaciones se enmarcan en un plan de riego sostenible que permite aportar a cada espacio el agua necesaria para preservar su buen estado, evitando tanto el deterioro de la vegetación como un consumo excesivo de este recurso.

Junto a estas tareas, el Centro Especial de Empleo también ha reforzado las labores habituales de mantenimiento, desbroce, siega y limpieza de jardines, fundamentales para conservar la imagen y la funcionalidad de estos espacios públicos.

Entre las actuaciones realizadas destacan el corte de césped y los trabajos de limpieza en la zona de Marcelino Champagnat, así como el recorte de las molduras vegetales del paseo central del Parque de la Concordia, además de otras intervenciones distribuidas por distintos puntos de la ciudad competencia del organismo autónomo.

El concejal del Centro Especial de Empleo, José María Cano, ha señalado que "todas estas actuaciones se están desarrollando siguiendo estrictamente los protocolos de prevención frente a las altas temperaturas".

Por este motivo, ha dicho Cano, la planificación de los trabajos se adapta diariamente para concentrar la mayor parte de las labores durante las primeras horas de la mañana, evitando así la exposición de los trabajadores a las franjas de mayor riesgo térmico y garantizando que "puedan desempeñar su labor en las máximas condiciones de seguridad".

Además, ha apuntado que la apuesta del Ayuntamiento es llevar a cabo "una gestión responsable y sostenible de las zonas verdes, combinando la protección del medio ambiente, el uso eficiente de los recursos hídricos y la seguridad de los profesionales que hacen posible el mantenimiento diario de estos espacios".