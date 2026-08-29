El intercambio de casas en Andalucía crece un 30%, con 3.510 movimientos más que en de 2025

Archivo - Foto de archivo de dos turistas en Málaga capital con sus maletas. - AEHCOS - Archivo

SEVILLA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El intercambio de casas en Andalucía ha aumentado un 30% en 2026, con 3.510 movimientos más respecto a 2025, de manera que en la comunidad andaluza se han llevado a cabo 15.078 intercambios el presente año hasta la fecha, el 60% de ellos domésticos.

Según datos facilitados a Europa Press por Home Exchange, empresa dedicada al intercambio de vivienda, han superado los 15.000 intercambios en lo que va de año. De ellos, 4.730 únicamente en los meses de julio y agosto, lo que supone un incremento del 24% respecto al mismo periodo del año anterior.

Además, el total de casas en la comunidad andaluza se sitúa en 9.200 y es la provincia de Málaga quien tiene el mayor número de viviendas participantes con 2.289, dejando en segundo lugar a Sevilla con 1.753, Cádiz con 1.743 y Granada con 1.461. Igualmente, el resto lo ocupan la provincia de Almería con 785 junto a Huelva con 754, mientras que Córdoba y Jaén se encuentran los últimos con 287 y 156 casas.

En cuanto a los miembros activos, 8.400 forman parte de este modelo en la región andaluza en 2026 hasta la fecha, situando a la misma la segunda a nivel nacional por detrás de Cataluña. Así, las principales ciudades a las que viajan los usuarios tanto a nivel nacional como internacional son Madrid, París, Barcelona, Sevilla y Granada. Asimismo, en lo que respecta a las ciudades de origen de los visitantes destacan Sevilla, Madrid, Granada, Barcelona y París.

De este modo, el 44% del perfil de los participantes de la entidad son familias con niños o adolescentes, mientras que el 36% son parejas sin hijos, el 10% mayores de 65 años y el 8% personas que viajan solas.

En declaraciones a Europa Press, la portavoz de Home Exchange en España, Pilar Manrique, ha indicado que "se estima que viajar intercambiando casas te puede ahorrar en torno al 35% del presupuesto total del viaje" y ha expuesto que "la rentabilidad es económica pero también es beneficioso en comodidad". "Si tú viajas con niños pequeños e intercambias con otras familias que también tienen, pues llegas a una casa que tiene juguetes, cuna y trona", ha subrayado.

Según un estudio sobre la huella de carbono realizado por Home Exchange y consultado por Europa Press, el intercambio de casas es la segunda opción de alojamiento con menores emisiones de carbono por detrás de la acampada en tienda de campaña ya que el tipo de transporte y de actividades realizadas son las que tienen un "impacto significativo" en la huella de carbono de los turistas.

De esta forma, las emisiones de carbono relacionadas con el transporte tienden a representar la mayor parte de la huella de carbono total de una estancia turística siendo el transporte aéreo es el más significativo. Pues los viajes en avión reflejan el 45% de los viajes lo que supone casi el 88% de las emisiones totales de CO2. Finalmente, elegir un intercambio de casas supone un 49% menos de emisiones de carbono que alojarse en un hotel o un complejo turístico.