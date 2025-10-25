Interior valora "alternativas de actuación" tras el cierre del cuartel de Murtas (Granada) sin descuidar su seguridad

Archivo - Vista de Murtas, en imagen de archivo - PERFIL DEL AYUNTAMIENTO EN FACEBOOK - Archivo

GRANADA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de la Guardia Civil, dependiente del Ministerio del Interior, valora "alternativas de actuación" al hilo del cierre del cuartel de Murtas (Granada), "teniendo en cuenta que en ningún momento se han dejado de prestar los servicios" del instituto armado en este municipio de la comarca de la Alpujarra.

Así consta en la respuesta a preguntas del PP para su contestación por escrito con fecha de 22 de septiembre, consultada por Europa Press, remitida por la Secretaría de Estado para las Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales al Congreso.

"Entre 2012 y 2018 los recursos dedicados a infraestructuras por parte de los órganos de la Secretaría de Estado de Seguridad sufrieron una sustancial merma, lo que supuso el deterioro de muchas de ellas de forma alarmante y con efecto en la operatividad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", han advertido en su respuesta desde el Gobierno central.

En este ámbito resultaron "especialmente perjudicados" muchos puestos de la Benemérita, que "no siempre se han podido recuperar, pese a que desde 2019 la Dirección General de la Guardia Civil ha ido dotando de un sustancial incremento el capítulo dos de sus presupuestos, dedicado a la reparación y reforma de las instalaciones, apartado que también había sido abandonado y que dejaba algunas de ellas en situación de deterioro estructural", han añadido.

Uno de estos casos "con graves deficiencias" en las infraestructuras citado desde la Dirección General de la Guardia Civil es el acuartelamiento de Murtas, "principalmente provocadas por filtraciones de agua, las cuales habían producido daños en parte de la estructura, vigas, viguetas y armaduras".

Por ello, abunda la respuesta del Gobierno, "en aras de mantener la seguridad de las personas y las instalaciones", la Dirección General de la Guardia Civil "procedió al cierre del citado acuartelamiento".