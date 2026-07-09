Interrumpida la circulación de la línea de Alta Velocidad entre Andalucía y Madrid por un incendio próximo a la vía

Archivo - Un tren. Imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha indicado que la circulación entre Alcolea de Córdoba y Córdoba se encuentra interrumpida por un incendio próximo a la vía, aunque ajeno a la explotación ferroviaria, afectando a los trenes de alta velocidad que circulan entre Madrid y Andalucía.

Así lo ha confirmado Adif a través de su cuenta oficial de 'X', consultada por Europa Press, una vía de comunicación también empleada por Renfe, quien en sus redes sociales ha detallado que se encuentran afectados los trenes de Larga Distancia que circulan por la línea de Alta Velocidad y los de Media Distancia en la misma vía.

En contexto, la última incidencia entre los trenes de Madrid y Andalucía se daba por solucionada en la mañana de este jueves, cuando Renfe indicaba que la incidencia en la circulación provocada por un robo de cables entre Ciudad Real y Malagón, en la comunidad de Castilla-La Mancha, había quedado solventada.