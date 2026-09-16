Intervenidas más de 300 piezas de joyería falsificadas en establecimientos de Huétor Tájar y Granada

Piezas de joyería presuntamente falsificadas. - GUARDIA CIVIL

GRANADA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a dos hombres como presuntos autores de un delito contra la propiedad industrial, después de que en sus establecimientos fueran intervenidas más de 300 piezas de joyería presuntamente falsificadas con diseños de una conocida firma internacional de alta gama.

Las actuaciones han sido desarrolladas por agentes de la Patrulla Fiscal y de Fronteras (PAFIF) de Calahonda en dos establecimientos comerciales ubicados en Granada capital y Huétor Tájar. Las joyas han sido valoradas en más de un millón de euros.

Durante los días 19 y 20 de agosto, en el marco de la operación 'Venus', los agentes llevaron a cabo inspecciones en ambos comercios, donde localizaron diversas piezas de joyería. En concreto, pulseras, pendientes y colgantes de una conocida marca internacional de alta gama.

Ninguno de los responsables, de 38 y 41 años, pudo aportar documentación o autorización para su comercialización, circunstancia que levantó sospechas sobre su posible falsificación.

Ante los indicios observados, se procedió a la intervención cautelar de los artículos y a la extracción de muestras para su remisión a la representación legal de la marca, titular de los derechos de propiedad industrial. En total se intervinieron 328 piezas de joyería valoradas en más de 1.106.000 euros.

Tras recibir el informe emitido por la firma, que confirmaba la falsedad de las joyas analizadas, los agentes de la PAFIF completaron las diligencias oportunas y pusieron a disposición de la autoridad judicial, el pasado día 14 de septiembre, a los responsables de ambos establecimientos.