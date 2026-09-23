Intervenidos 12,5 kilos de productos alimenticios no aptos para consumo humano en la Feria de Lucena (Córdoba)

Chipirones intervenidos en el recinto ferial de Lucena durante la celebración de la Feria de Nuestra Señora del Valle. - GUARDIA CIVIL

LUCENA (CÓRDOBA), 23 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil, en colaboración con inspectores de Salud de la Junta de Andalucía, ha realizado inspecciones en casetas y establecimientos ambulantes de comida instalados en el recinto ferial de Lucena durante la celebración de la Feria de Nuestra Señora del Valle, con el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria de los asistentes, y han intervenido 12,5 kilos de productos alimenticios no aptos para el consumo humano.

Según ha informado la Benemérita, durante las actuaciones inspectoras se ha comprobado que los establecimientos cumplían con la normativa en materia de higiene alimentaria, que se encontraban correctamente inscritos en los registros sanitarios correspondientes y que las condiciones de conservación y manipulación de los alimentos, así como la información facilitada a los consumidores, se ajustaban a la legislación vigente.

Por parte del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) se detectaron diversas irregularidades relacionadas con la normativa sobre alimentos, entre ellas productos alimenticios congelados que habían sido descongelados y vueltos a congelar, no siendo aptos para el consumo humano, productos alimenticios carentes de trazabilidad y otras deficiencias en instalaciones higiénico sanitarias. Asimismo, se detectó la falta de registro de temperatura de los alimentos expuestos en mesas de mantenimiento y la ausencia de cartelería exigible en la legislación vigente.

Como consecuencia de estas irregularidades, los agentes han intervenido diez kilos de productos cárnicos al no reunir las condiciones necesarias para su consumo humano, así como 24 tabletas de turrón, con un peso total de 2,5 kilos, que se encontraban caducadas. Como resultado de las inspecciones se han tramitado varios expedientes por infracciones a la normativa sobre higiene alimentaria, que serán remitidos a la Delegación Territorial de Salud y Consumo en Córdoba.

Por su parte, el Destacamento de Fiscal y Fronteras, unidad encargada del resguardo fiscal, centró sus actuaciones en la prevención y persecución de posibles fraudes e ilícitos fiscales, realizando comprobaciones sobre bebidas alcohólicas, tabaco y juguetes, sin que se detectaran irregularidades en esta materia.

Las actuaciones se han desarrollado en coordinación con los Inspectores de la Delegación de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, con el objetivo de inspeccionar los establecimientos y comprobar que los productos alimenticios puestos a disposición de los consumidores son aptos para el consumo humano, reforzando la colaboración entre las distintas administraciones en beneficio de los ciudadanos.