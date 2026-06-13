Intervenidos 458 productos alimentarios por infracciones tras inspecciones en bazares de Córdoba para control de ventas

El Seprona y el Servicio Fiscal y Fronteras de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, en colaboración de la Policía Local de Córdoba, han realizado diferentes inspecciones a establecimientos de alimentación para el control exhaustivo - GUARDIA CIVIL

CÓRDOBA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Seprona y el Servicio Fiscal y Fronteras de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, en colaboración de la Policía Local de Córdoba, han realizado diferentes inspecciones a establecimientos de alimentación para el control exhaustivo de la venta de bebidas alcohólicas, tabaco y productos alimenticios. Entre otros, han intervenido de 458 productos alimentarios por infracciones a la normativa de seguridad alimentaria.

Así, según ha indicado la Guardia Civil en un comunicado, las distintas actuaciones, que complementan a las ya efectuadas con ocasión de la Feria de Nuestra Señora de la Salud 2026, se han realizado en fechas previas y posteriores este evento, fijando su objetivo en la lucha contra la falsificación, adulteración, venta, etiquetado, comercio o distribución ilegal de productos alimenticios y el fraude económico que de ello se deriva, protegiendo de esta forma la seguridad alimentaria de los consumidores.

Para ello se programaron inspecciones en establecimientos dedicados a la venta, almacenamiento, comercio y distribución de productos alimenticios en toda la provincia de Córdoba, no obstante, las actuaciones más importantes y destacadas se llevaron en la ciudad de Córdoba en colaboración con la Policía Local.

Fruto del operativo se ha llevado a cabo la intervención de 458 productos alimentarios por infracciones a la normativa de seguridad alimentaria.

Entre otras, destacan las irregularidades relacionadas con la ausencia de etiquetado en castellano, indispensable para la trazabilidad y la información al consumidor; etiquetas adhesivas que se desprenden con facilidad o que no figuran en el producto al momento de la inspección, evidenciando fallos en el control de rotulado y la calidad de envases; piezas de producto cárnico sin envoltorio adecuado y en evidente mal estado de conservación, resultado de una interrupción de la cadena de frío que compromete la inocuidad; la comercialización de productos caducados al público, poniendo en riesgo la salud del consumidor y la confianza en el sistema regulatorio.

Por parte del Servicio Fiscal y Fronteras de Córdoba, se han intervenido un total de 199 vapers de contrabando debido a un etiquetado negativo, 293 cajetillas de tabaco y cuatro paquetes de picadura de tabaco que, aunque conservaban el precinto en castellano, se encontraban realizando la venta manual y sectorizada del mismo.

Por parte de la Policía Local de Córdoba, se ha podido constatar que la mayoría de los establecimientos se encontraban con deficiencias o inexistencia de la Licencia de Actividad, así como en el seguro de responsabilidad civil y/o sistemas de extinción de incendios caducados, sin mantenimiento o que incumplían la normativa vigente.

En conjunto, se han tramitado numerosos expedientes por infracciones administrativas en los diversos ámbitos, quedando precintados en depósito los distintos productos alimenticios para su inspección y posterior destrucción, si así lo considera el Organismo de Sanidad competente por acordar la no aptitud para el consumo humano.