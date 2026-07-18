Investigada una persona por capturar ilegalmente a aves fringílidas en Jaén

Aves fringílidas rescatadas en Jaén por la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

JAÉN 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, concretamente efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de Jaén, ha investigado a un varón como presunto autor de un delito contra la flora y la fauna. Con motivo de la época del año y del estado biológico en el que se encuentran las aves fringílidas, especies protegidas por la normativa vigente, la Guardia Civil intensifica los servicios de vigilancia y control en colaboración con los Guardas Rurales para prevenir y detectar este tipo de prácticas ilícitas.

Según ha precisado la Benemérita en una nota, en el transcurso de uno de estos servicios, los guardas rurales localizaron al investigado en el paraje Fuerte La Villa, perteneciente al término municipal de Martos, cuando capturaba ejemplares de jilguero ('Carduelis carduelis') mediante una red abatible o 'red de libro', utilizando además dos ejemplares de la misma especie como reclamo.

Por estos hechos, la Guardia Civil procedió a la investigación de esta persona como presunto autor de un delito contra la flora y la fauna por la captura de especies protegidas mediante el empleo de medios prohibidos. Asimismo, fueron intervenidos la red abatible y el resto de los medios utilizados.

Además, los ocho ejemplares de jilguero que el investigado tenía en su poder fueron liberados al encontrarse en condiciones aptas para su retorno al medio natural. En suma, las diligencias instruidas, junto con los medios intervenidos, han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.