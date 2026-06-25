Investigadas tres personas por la destrucción de nidos de avión común en Córdoba

El Seprona investiga la destrucción y retirada de varios nidos de avión común (Delichon urbicum) en Córdoba. - GUARDIA CIVIL

CÓRDOBA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, a través del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), ha investigado a tres personas como presuntas autoras de un delito contra la flora y fauna, por la destrucción y retirada de varios nidos de avión común (Delichon urbicum) en Córdoba.

Según ha informado la Benemérita en una nota, las actuaciones tuvieron su origen tras la información y documentación remitida al Seprona por la Federación Provincial de Córdoba de Ecologistas en Acción, en la que se alertaba sobre la posible eliminación de nidos de esta especie protegida en varias fachadas de viviendas particulares.

A raíz de esta información, los agentes realizaron diversas inspecciones sobre el terreno y comprobaron que en varios inmuebles existían restos, marcas y señales situadas bajo aleros y cornisas, compatibles con la reciente retirada de nidos, así como documentos gráficos que evidenciaban la existencia previa de nidos, así como la actividad reciente de ejemplares de esta especie en algunos de ellos.

Como resultado de las comprobaciones practicadas, la Guardia Civil ha procedido a la investigación de tres personas relacionadas con los inmuebles inspeccionados, como presuntas autoras de un delito contra la flora y la fauna.

De forma paralela a las diligencias judiciales, los agentes han tramitado varias denuncias administrativas ante la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía al detectarse en otros inmuebles indicios de posibles afecciones a fauna silvestre protegida que, inicialmente, no reunían los elementos necesarios para su consideración penal. Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Guardia y a la Fiscalía de Medio Ambiente de Córdoba.

El avión común (Delichon urbicum) se encuentra incluido en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, por lo que la destrucción de sus nidos durante la época de reproducción y cría puede constituir una infracción administrativa o, en determinados supuestos, un delito contra la flora y la fauna.

Con esta actuación, la Guardia Civil reafirma su compromiso con la protección de la biodiversidad y la conservación de las especies silvestres protegidas, recordando la necesidad de solicitar las autorizaciones administrativas correspondientes antes de realizar actuaciones que puedan afectar a la fauna durante sus períodos de reproducción.