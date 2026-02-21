Investigado por conducir de forma temeraria su motocicleta en Córdoba tras difundir un video en Instagram

La Guardia Civil investigando el video de la motocicleta. - GUARDIA CIVIL

CÓRDOBA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha abierto una investigación a un conductor por conducción temeraria tras difundir el vídeo en Instagram. Dicho seguimiento se ha iniciado el pasado 14 de diciembre de 2025 cuando agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Grupo de Investigación y Análisis del Tráfico (GIAT) de la Unidad de Investigación Seguridad Vial perteneciente al Subsector de Tráfico de Córdoba, detectaron la existencia de un vídeo en la red social que mostraba la conducción de una motocicleta de forma temeraria.

Según ha detallado el instituto armado en una nota, en el vídeo, grabado por el conductor, se observa cómo circula a gran velocidad haciendo "caballitos" ocupando tanto el carril de sentido contrario de circulación como los arcenes, prescindiendo de las más elementales normas del deber de cuidado y de la seguridad del tráfico.

Posteriormente, se ha podido comprobar que el autor tenía otros perfiles en diferentes redes sociales a los que subía gran cantidad de archivos audiovisuales en los que se pueden observar comportamientos similares a los descritos.

Los hechos han tenido lugar en la carretera nacional N-432a (Badajoz-Granada) en un tramo de carretera donde la presencia de ciclistas y senderistas en esta carretera es constante ya que estos utilizan caminos y senderos aledaños a la vía que conectan el entorno natural con la calzada, existiendo señalización específica de que se trata de un tramo compartido por vehículos a motor, ciclistas y peatones, lo que, según han explicado los agentes, "hace necesario extremar la precaución y respetar la convivencia entre todos los usuarios de la vía".

Así, los agentes de la Benemérita, tras la visualización y análisis de las imágenes, han podido constatar los hechos, procediendo a realizar gestiones para identificar al conductor investigado, instruyendo las correspondientes diligencias por un supuesto delito de conducción temeraria recogido en el artículo 381 del Código Penal.

Por todo ello, han indicado que el autor se enfrenta a una pena de prisión de seis meses a dos años o con la de multa de doce a veinticuatro meses, y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por un tiempo que puede ir de uno a seis años.