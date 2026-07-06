Investigado en Jaén por sustraer 1.900 euros con la estafa telefónica del "falso soporte técnico"

Imagen de agentes de la CiberComandancia de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

JAÉN 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La CiberComandancia de la Guardia Civil han logrado esclarecer un delito de estafa cometido bajo la modalidad del 'falso soporte técnico', identificando e investigando en Jaén al titular de la cuenta bancaria receptora del dinero defraudado.

El investigado recibió en su cuenta un total de 1.900 euros procedentes de las cuentas de la víctima, residente en Asturias, tras hacerse pasar por un empleado de una conocida compañía informática y tomar el control remoto de sus dispositivos.

Según ha informado el Instituto Armado, los hechos se remontan a diciembre de este año, cuando la víctima recibió una llamada telefónica de una persona que se identificó como trabajador de Microsoft. El interlocutor le advirtió falsamente de que su ordenador estaba infectado con un virus y se ofreció a solucionar el problema.

Durante cerca de dos horas, el presunto estafador mantuvo a la víctima realizando comprobaciones ficticias y la indujo a instalar diversos programas de acceso remoto tanto en su ordenador como en su teléfono móvil.

Una vez obtenido el control de ambos dispositivos, el cibercriminal accedió sin autorización a la aplicación bancaria de la víctima simulando que eliminaba las supuestas conexiones infectadas. De este modo, obtuvo sus claves de acceso y, aprovechando la sesión abierta en el teléfono móvil, validó dos transferencias sucesivas por un importe total de 1.900 euros hacia una cuenta de su propiedad en otra entidad.

Aunque la víctima apagó de inmediato los dispositivos al percatarse de los cargos no autorizados, no pudo evitar que el desvío de los fondos ya se hubiera realizado.

La investigación de la Guardia Civil se centró en la trazabilidad de la cuenta receptora de los fondos, lo que permitió identificar como presunto autor de los hechos al titular de la misma, residente en Jaén, al ser el beneficiario directo de la transferencia fraudulenta.

El sospechoso fue citado en calidad de investigado no detenido por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Jaén. Durante su comparecencia, se acogió a su derecho a no declarar y no aportó ninguna explicación sobre el origen o el destino del dinero recibido. Las diligencias instruidas ya han sido puestas a disposición de los juzgados de Jaén.