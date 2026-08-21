Investigado el propietario de una finca de Alcalá la Real (Jaén) por el uso de veneno en el campo

Archivo - Una de las bolsitas con raticidas encontradas en la parcela. - GUARDIA CIVIL - Archivo

JAÉN 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga al propietario de una finca de Alcalá la Real (Jaén), de 44 años, como presunto autor de un delito contra la flora y fauna por el uso de veneno no selectivo en el medio natural.

La investigación comenzó el pasado mes de julio, cuando en el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) del municipio se tuvo conocimiento de que en una parcela había unas bolsitas de color azul que podían contener veneno para roedores.

Desplazados al lugar, los agentes encontraron 47 bolsitas mono dosis de color azul, 44 de ellas vacías y tres con restos de pasta del producto, posible raticida-veneno, según ha informado este viernes el Instituto Armado.

Durante las pesquisas, se dirigieron de nuevo a la parcela y se entrevistaron con su dueño, quien manifestó "ser el responsable de la colocación de dichas bolsitas para eliminar a los animales que dañaban la cosecha". Además, en la inspección del vehículo observaron más bolsas de raticida.

Ante el reconocimiento verbal de los hechos, desde el Seprona se le informó de la comisión de un presunto delito contra la flora y fauna "por la utilización de sustancias venenosas, siendo un método masivo y no selectivo nocivo para los animales", y se le citó en dependencias oficiales para la toma de declaración en calidad de investigado.

La Guardia Civil ha recordado que el uso de este tipo de venenos conlleva riesgos tanto en su manipulación como hacia las personas y animales que puedan entrar en contacto con ellos mismos. Por eso, su empleo debe efectuarse de conformidad con lo establecido en la legislación vigente, siguiendo las correspondientes normas de seguridad y en espacios autorizados.