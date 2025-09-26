Investigado un vecino de Rute (Córdoba) acusado de poner pegamento en el borde de una fuente para capturar aves

RUTE (CÓRDOBA), 26 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha investigado en Rute (Córdoba) a un vecino de la localidad como presunto autor de un delito contra la fauna por la captura ilegal de aves fringílidas con pegamento (liria o liga), tras supuestamente colocar el pegamento en el borde de una fuente para que los animales quedaran atrapados al ir a beber agua.

Según informa la Benemérita en una nota, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Rute, dentro del marco de sus competencias de Protección a la Naturaleza y la Biodiversidad y gracias a la colaboración ciudadana, tuvo conocimiento de que unas aves fringílidas se estaban quedando atrapadas en pegamento (liria o liga) que había colocado en borde de una fuente de la localidad de Rute, para que cuando se posaran a beber agua quedaran atrapadas.

Una patrulla del Seprona de Rute se desplazó al lugar indicado junto con Policía Local, donde pudieron comprobar lo denunciado y que se encontraban en la fuente tres aves atrapadas en el pegamento, por lo que fueron liberadas y retirado el pegamento de la fuente.

La fuente, conocida en la localidad con el nombre del Pilón de la Molina, se encuentra en el catálogo de bienes protegidos incluidos en el Plan General de Ordenación Urbanística de la localidad de Rute, con lo que se ocasionó daños al patrimonio histórico.

La investigación concluyó con la investigación de una persona como responsable de los delitos contra la fauna, por la captura de aves protegidas con métodos prohibidos y, delito contra el patrimonio histórico, por los daños ocasionados a la fuente.

La utilización de pegamento (liga o liria) para atrapar aves es un método prohibido según establecen las directivas europeas de conservación de aves, por tratarse de un método de captura ilegal, cruel y no selectivo para las aves, donde pueden quedar atrapadas todo tipo de aves, protegidas o no.

Con esta actuación, la Guardia Civil reitera su compromiso con la protección del medio natural y la conservación de la biodiversidad, recordando que la captura de aves fringílidas mediante artes prohibidas constituye una práctica ilegal que conlleva sanciones administrativas y responsabilidades penales.