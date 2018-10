Investigadores del ceiA3 participarán en la Noche de los Investigadores de Córdoba y Almería

Publicado 07/09/2018 18:35:06 CET

CÓRDOBA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Grupos de investigadores del Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario, ceiA3, participarán el próximo viernes 28 de septiembre en la Noche de los Investigadores de Córdoba y Almería.

La propuesta divulgativa para la Noche de los Investigadores en la capital cordobesa, organizada por la UCC+i de la Universidad de Córdoba (UCO), el Jardín Botánico y el IESA-CSIC, incluye la disposición de unos estand que se ubicarán en los jardines del propio Rectorado de la universidad cordobesa.

Según ha indicado el ceiA3 en una nota, en horario entre las 19,00 y las 24,00 horas, se podrá acercar todo el que lo desee para conocer, en un tono didáctico y lúdico, las investigaciones más actuales que se están llevando a cabo desde la institución.

Concretamente, el grupo AGR-126 'Tecnología y Mecanización en olivar', estará presente en la mesa 'Agricultura Inteligente' dispuesta para la ocasión, y donde los visitantes tendrán oportunidad de ser conscientes sobre cómo la revolución tecnológica y la inteligencia artificial están logrando cambiar la manera de trabajar en el campo.

La participación de este equipo adscrito al ceiA3 se desarrollará en el marco de los proyectos 'Dosaolivar: Dosificación de productos fitosanitarios en olivar' y 'CUVrEN: Cubiertas de Especies Nativas en olivar'.

Por otra parte, los grupos de investigación AGR-149 'Enfermedades infecciosas', AGR-137 'Anatomía Patológica Animal' y AGR-256 'Sanidad Animal: Diagnóstico y Control de Enfermedades' también serán protagonistas en esta cita con la ciencia y expondrán de forma divulgativa el proyecto de 'InnoTuber: Nuevas medidas y técnicas de control de la tuberculosis bovina en Andalucía'.

Estos proyectos de Grupos Operativos, en los que está trabajando actualmente el ceiA3 junto a dos de sus universidades agregadas, Córdoba y Jaén, forman parte de la convocatoria para el Funcionamiento de Grupos Operativos Regionales de la Asociación Europea de Innovación en Materia de Productividad y Sostenibilidad Agrícola (EIP AGRI). Constituyen una inversión subvencionada con fondos europeos agrícolas de desarrollo rural (Feader) por la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

PROPUESTA ALMERIENSE

En Almería, la Noche Europea de los Investigadores, organizada por la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Universidad de Almería, estará presente el grupo de investigación del ceiA3 FQM-170 'Química analítica de contaminantes'. El estand se ubicará en la sede de la Rambla Federico García Lorca, en horario de 18,00 a 22,00 horas.

Su participación centrada en la bioeconomía se enmarca dentro del proyecto H2020 BLOOM (Boosting European citizens knowLedge and awareness of biOeconOMy research and innovation), en cuyo consorcio forma parte el ceiA3 junto a socios de Austria, Polonia, Bélgica, Holanda, Alemania, Finlandia y Suecia.

La Noche Europea de los Investigadores es un proyecto de divulgación científica promovido por la Comisión Europea dentro de las acciones Marie Sktodowska-Curie del programa Horizonte 2020. En Andalucía está coordinado por la Fundación Descubre y se celebra al mismo tiempo en las ocho provincias andaluzas con implicación de 13 instituciones científicas.