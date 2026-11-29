Investigadores de UCO ganan un premio internacional por una herramienta que detecta cadmio en cacao amazónico . - UCO

CÓRDOBA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del proyecto CitriData de la Universidad de Córdoba (UCO) han ganado el Premio MapBiomas por un estudio sobre el cacao amazónico que aporta una herramienta para decidir dónde tomar muestras de suelo y analizar la presencia de cadmio en las zonas productoras de la cuenca amazónica.

Según detalla la institución universitaria en su web, Juan Manuel Muñoz Lorite y Barlin Orlando Olivares Campos son los investigadores de la UCO que junto a Juan Carlos Rey Brina, especialista en manejo sostenible de suelos de la FAO, han obtenido el primer premio en la segunda edición del Premio MapBiomas 2026, en la categoría de Políticas públicas, gestión ambiental y comunitaria.

El certamen celebrado el 26 de noviembre en Caracas (Venezuela) reconoce trabajos que emplean datos geoespaciales para generar conocimiento y orientar la gestión ambiental.

El informe galardonado, que se titula 'Inteligencia territorial para el cacao: priorización de zonas con predisposición al cadmio en suelos amazónicos mediante la aplicación de Machine Learning', se desarrolló en el marco del proyecto regional de la FAO para reducir el contenido de cadmio en el cacao amazónico.

Cabe señalar que las plantas de cacao pueden absorber este metal del suelo y acumularlo en el grano, de modo que su vigilancia es relevante para las comunidades productoras y para el comercio con la Unión Europea, que establece límites de cadmio en determinados productos de cacao y chocolate.

La cooperación científica entre España y América Latina permitió reunir la experiencia de la UCO en inteligencia artificial (IA) y geointeligencia con el conocimiento de los suelos tropicales y los datos abiertos de MapBiomas Amazonía. Muñoz Lorite y Olivares Campos aplicaron al estudio de la cuenca amazónica su experiencia en el análisis de datos agrícolas adquirida en CitriData, un proyecto centrado en la citricultura andaluza.

La aportación de la IA fue "detectar patrones al combinar información satelital con datos sobre el suelo, el relieve y la cercanía a zonas mineras". Así, el equipo observó que incorporar esta última variable "mejoraba la capacidad de predicción del modelo".

Además de estimar qué zonas presentan mayor o menor predisposición al cadmio, el mapa indica "dónde las estimaciones son más inciertas", lo que "permite a los equipos técnicos priorizar el trabajo de campo y comprobar las predicciones mediante análisis de muestras de suelo y grano".