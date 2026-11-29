Ambiente durante el seguimiento de la jornada electoral de los comicios generales en la sede federal del Partido Popular en la calle Génova, a 29 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP ha ganado las elecciones generales de este domingo, pues, con casi el 90% escrutado ha obtenido 133 escaños que, aunque son cuatro menos que en 2023, le permiten sumar mayoría absoluta con los 52 que ha reunido Vox y el de Unión del Pueblo Navarro (UPN). El PSOE, por su parte, vuelve a quedar segundo, pero pierde cuatro actas respecto a las anteriores elecciones y se queda con 117, mientras que su izquierda de ámbito estatal, ahora bajo la marca Frente Amplio, se desploma al caer de 31 a 10 diputados.

Los 'populares' revalidan la primera posición aunque con menos escaños que en la anterior convocatoria pues ahora contarán con cuatro diputados menos que los 137 de 2023, pero esta vez sí, podrán recuperar el gobierno que perdieron en 2018 y convertir a Alberto Núñez Feijóo en el nuevo inquilino de La Moncloa, siempre que pacten con Vox para desalojar a Pedro Sánchez del palacio presidencial.

El PSOE repite como segunda, fuerza pero se deja cuatro escaños respecto a las anteriores legislativas, pasando de 121 a 117 y Sánchez dejará de ser presidente del Gobierno, un puesto que conquistó hace ocho años al ganar a Mariano Rajoy la primera moción de censura de esta etapa democrática.

Por su parte, Vox se consolida como tercera fuerza y podría entrar por primera vez en el Gobierno central en coalición con el PP, con el que ya gobierna en Aragón, Extremadura, Castilla y León y Andalucía. Los de Santiago Abascal se anotan una subida de 19 escaños, hasta los 52, reeditando su máximo de noviembre de 2019.

La coalición de izquierdas Frente Amplio, que en 2023 bajo la marca Sumar y con Podemos dentro se hizo con 31 escaños, se desploma hasta los diez, castigada tras compartir gobierno con los socialistas, a los que hay que añadir tres de su coalición valenciana (dos de Compromís y uno de Podemos).

La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, no ha logrado acta por Madrid, pero el partido 'morado' contará con dos escaños el de la cabeza de lista de Compromís-Front Valencià por Alicante, María Teresa Pérez, y el de la número seis de la lista de ERC por Barcelona, Alejandra Sandoval.

SUBEN ERC Y BILDU, MIENTRAS CAEN JUNTS Y PNV

Respecto a los partidos de ámbito territorial, ERC consigue 11, cuatro más que en 2023, recogiendo los réditos de su apoyo al Gobierno de coalición. Por contra, Junts cae de siete a cinco, siendo rebasada en votos por Vox en Cataluña.

El electorado también ha premiado el apoyo de Bildu al Ejecutivo de Pedro Sánchez. La coalición abertzale logra un escaño más en el País Vasco y mantiene el que tenía por Navarra, hasta sumar un total de siete asientos en la Carrera de San Jerónimo, ganando la partida al PNV.

En concreto, los nacionalistas se dejan dos escaños, quedándose con tres y necesitarán el préstamo de otras fuerzas para poder seguir contando con grupo parlamentario propio en la Cámara Baja.

Y también sale beneficiado de estos comicios el Bloque Nacionalista Galego (BNG), otro de los socios de investidura de Sánchez, que partía con un único diputado y ahora dobla su representación.

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