Investigadores de la UGR revelan el alto poder antioxidante de las frutas tradicionales de la Vega de Granada

GRANADA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigadores de la Universidad de Granada (UGR) ha revelado el notable potencial para la salud de varias frutas tradicionales de la Vega granadina, muchas de ellas actualmente olvidadas o infrautilizadas por la industria alimentaria y por la medicina moderna.

La investigación, que ha sido publicada en la revista científica 'Journal of the Science of Food and Agriculture', destaca el alto contenido en compuestos fenólicos y antioxidantes nutricional de especies del género Sorbus --la selva o serva-- y Crataegus --majoletos o espinos blancos y acerolos--, presentes en entornos naturales de Granada y otras zonas de Andalucía, según ha informado la UGR este martes.

"Estas frutas, que crecen espontáneamente en nuestros montes o se cultivan en nuestros campos, y que fueron bastante aprovechadas en épocas pasadas, están pasando desapercibidas desde hace años. Nuestro análisis demuestra que tienen un perfil antioxidante comparable, e incluso superior, al de frutas ampliamente comercializadas como la manzana", señala la doctora María del Carmen Razola Díaz, del Departamento de Nutrición y Bromatología de la UGR.

"Este hallazgo permite revaloriza el patrimonio vegetal autóctono, además de abrir nuevas vías para su reintroducción en la dieta mediterránea, el desarrollo de productos funcionales y el impulso de cultivos sostenibles en la región", concluye la investigadora.

La investigación se centró en cinco frutas concretas --la selva o serva y cuatro especies de majoletos y acerolos--, todas ellas con una fuerte vinculación cultural e histórica en la provincia y la región, pero escasamente aprovechadas en la actualidad por la industria alimentaria y la medicina moderna.

Utilizando técnicas de alta precisión como la cromatografía líquida y espectrometría de masas, los investigadores identificaron un total de 71 compuestos fenólicos, de los cuales 30 se describen por primera vez en estas frutas.

Las especies Crataegus monogyna y Crataegus laciniata destacaron por su elevada concentración de flavonoides y flavan-3-oles, compuestos asociados a propiedades cardioprotectoras, antiinflamatorias y antienvejecimiento.