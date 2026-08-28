Investigan al dueño de un perro hallado en Sierra Nevada deshidratado y con 26 kilos de peso

En el momento de su localización por parte de unos senderistas cerca de la ermita de Las Nieves, el animal pesaba únicamente 26 kilogramos, muy por debajo del peso habitual de un ejemplar de esta raza, estimado entre 70 y 100 kilogramos - JUNTA

GRANADA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía en Granada ha investigado al propietario de un perro como presunto autor de un delito de maltrato animal, después de que el animal fuera hallado en un paraje próximo a la ermita de la Virgen de las Nieves, en Sierra Nevada, en un estado de salud extremadamente deficiente: deshidratado y muy debilitado.

Según señalan en un comunicado, la investigación se inició tras el aviso de unos senderistas que encontraron en la zona un perro de raza mastín español con una marcada caquexia y sarcopenia, además de un cuadro grave de deshidratación y debilidad generalizada.

En el momento de su localización, el animal pesaba únicamente 26 kilogramos, muy por debajo del peso habitual de un ejemplar de esta raza, estimado entre 70 y 100 kilogramos. El perro fue trasladado con carácter urgente a una clínica veterinaria para recibir asistencia.

Los hechos se pusieron en conocimiento de la Concejalía de Agricultura del Ayuntamiento de Monachil, desde donde se dio traslado de la información a la Unidad de Policía Nacional Adscrita para el inicio de las correspondientes actuaciones.

Como resultado de las pesquisas realizadas, los agentes lograron identificar y localizar al propietario del animal, al que se investigó como presunto autor de un delito de maltrato animal.

Según el informe emitido por la clínica veterinaria, el estado general del perro era muy grave y compatible con una falta prolongada de los cuidados necesarios. Esta situación le habría provocado diversas lesiones de carácter crónico y podría haber llegado a ocasionarle la muerte.

El animal permanece actualmente en un refugio, donde continúa recuperándose de las múltiples heridas y secuelas que presenta, gracias a la atención y a la labor desarrollada por sus responsables.

La Unidad de Policía Nacional Adscrita destaca la importancia de la colaboración ciudadana y recuerda la necesidad de comunicar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cualquier hecho que pudiera constituir maltrato o abandono animal, con el fin de facilitar su investigación y contribuir a la erradicación de estas conductas.