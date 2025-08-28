Investigan otro incendio en una vivienda de Pinos Puente (Granada) tras la muerte de un joven herido de bala

Archivo - Una agente y un coche de la Guardia Civil. (Foto de archivo). - GUARDIA CIVIL - Archivo

GRANADA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil mantiene abierta una investigación para dilucidar el origen del incendio de una vivienda a primera hora de este pasado miércoles en el municipio granadino de Pinos Puente, y si el fuego podría estar relacionado con el que afectó a alrededor de alrededor de media docena de casas tras la muerte por herida de bala de un joven de 20 años en la madrugada del viernes 8 al sábado 9 de este mes de agosto.

Así lo han apuntado a Europa Press fuentes de la investigación, que han detallado que la vivienda no tenía moradores en el momento del incendio, sobre el que ha informado la prensa local.

El Juzgado de Instrucción número 5 de Granada, en funciones de guardia, acordaba en la tarde del martes 12 de agosto el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de un hombre detenido en relación con la muerte por herida de bala del citado joven en Pinos Puente. Está investigado por la presunta comisión de un delito de homicidio.

Además, el juez de guardia decretó el secreto de las actuaciones y se inhibió en favor del Juzgado de Instrucción número 1 de Granada, que es el que estaba de guardia cuando tuvieron lugar los hechos, según informaron en su momento desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

La muerte del joven, de 20 años, se produjo a primeras horas del sábado 9. Desde el centro de salud de dicha localidad avisaron de madrugada que había un herido por disparo, que fue trasladado al Hospital de Traumatología de Granada, donde falleció.

Tras esto, agentes de la Guardia Civil, que llevó la investigación, detuvieron por su presunta relación con el crimen al investigado como supuesto autor de los hechos. Además, también efectivos del instituto armado abrieron investigación sobre si los incendios ocurridos en varias viviendas en la localidad en la madrugada del lunes 11 de agosto se podían relacionar con la muerte del joven.

Los incendios podrían estar relacionados con un ajuste de cuentas tras el homicidio del joven. Tras el último de ellos en la madrugada de este pasado martes al miércoles, la Guardia Civil ha incrementado su presencia en este municipio del área metropolitana de Granada, donde en las últimas horas no se han registrado más hechos similares, según las fuentes de la investigación consultadas.