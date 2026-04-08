Isabel Rodríguez prevé llevar el Plan Estatal de Vivienda al Consejo de Ministros "en pocas semanas"

Isabel Rodríguez en la rueda de prensa junto a Juan Latorre. - EUROPA PRESS

JAÉN 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha apuntado este martes que el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 se llevará a Consejo de Gobierno "en pocas semanas".

El documento "va en esa dirección de ampliar el mercado de vivienda asequible en toda España y también en Andalucía", según ha indicado en rueda de prensa en Jaén en su condición de secretaria federal de Vivienda del PSOE.

Rodríguez, que ha estado acompañada por el secretario general del partido en la provincia, Juan Latorre, ha afirmado que en Andalucía se pasará "de un presupuesto de 320 millones de euros" a uno "de 1.200 millones" en los próximos años.

"Es decir, un 373 por ciento más para los andaluces y las andaluzas para seguir haciendo vivienda pública, vivienda protegida para los andaluces y las andaluzas", ha señalado, no sin destacar que el compromiso del PSOE y del Gobierno de España "es firme con Andalucía" y "con el derecho a vivienda".

Cuestionada por la construcción de vivienda protegida, ha subrayado que la ley impulsada por el Ejecutivo central establecía "unas condiciones mínimas de lo que tenía que ser la vivienda protegida" y, además, su artículo 16 planteaba que ese carácter "era para siempre".

"El Tribunal Constitucional, a instancias del recurso de la Junta de Andalucía, dijo que, efectivamente, estaba muy bien lo que habíamos regulado, pero que era potestad y competencia de las comunidades autónomas la regulación de la vivienda protegida", ha comentado.

En todo caso, ha valorado que, junto al aumento del presupuesto, el nuevo Plan Estatal de Vivienda condiciona que "esta inversión del Gobierno de España para las comunidades autónomas, en un 40 por ciento mínimo, tiene que ir destinado a nueva construcción".

"Y espero que una parte de esa nueva vivienda se haga también en Jaén", ha dicho Rodríguez, quien ha precisado que, si en los últimos años no se ha construido, es porque "la Junta de Andalucía no lo ha hecho".

Por otra parte, se ha referido a la entidad Casa 47, con la que el Gobierno "ha revertido" la gestión del ejecutivo del PP durante la "crisis de vivienda" de "salvar a los bancos y desahuciar a las familias".

"Hemos cogido ese capital del antiguo banco malo, que eran las viviendas de la Sareb, las hemos recogido en Casa 47 junto con suelos no solo de Sareb, sino también de la Administración General del Estado, y los estamos poniendo ya a disposición de las familias", ha explicado.

Eso sí, se está haciendo de forma paulatina: "se ha iniciado un primer proyecto piloto sobre viviendas que ya estaban para entrar, otras se están rehabilitando en este momento" y "en este trimestre se abrirá un nuevo paquete".

De este modo, conforme las casas se pongan en condiciones "adecuadas", "entrarán a formar parte de esa oferta de vivienda pública del Gobierno de España", que en la provincia de Jaén cuenta con "apenas 88 viviendas".

No obstante, Rodríguez ha hecho hincapié en que "esta empresa no termina con la gestión de este patrimonio", sino que con ella se va a conformar el parque público de vivienda. "Y a garantizar su estabilidad para que España tenga unos indicadores de los estándares europeos en parque público de vivienda, que es una de las grandes dificultades y deficiencias que tenemos en estos momentos para abordar esta crisis", ha declarado.