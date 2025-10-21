'La isla del tesoro' inaugura la temporada de Butaca Familiar este domingo en el Teatro Góngora de Córdoba

CÓRDOBA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Municipal de Artes Escénicas de Córdoba (IMAE) inaugura este domingo la temporada de Butaca Familiar con la obra de teatro 'La isla del tesoro', de la compañía cordobesa Escena 13. Asimismo, este fin de semana están programados la obra de teatro 'No estoy de frente' y el homenaje a 'Mecano, Hija de la luna'.

Según ha detallado el IMAE en una nota, este viernes, 24 de octubre, la actriz Mari Paz Sayago protagoniza el espectáculo 'No estoy de frente', una performance con toques de comedia en torno a una indeseada menopausia como consecuencia de una intervención médica. Chiqui Carabante y Paco León firman la dirección de este espectáculo lleno de situaciones descarnadas con un humor agrio, que tendrá lugar en el Teatro Góngora.

La agenda cultural del fin de semana en los teatros de Córdoba continúa este sábado 25 de octubre con el espectáculo musical en homenaje al icónico grupo español 'Mecano. Hija de la luna', que ha agotado las entradas en el Gran Teatro de Córdoba, está protagonizada por Robin Torres, al que acompañan sobre el escenario los músicos Antonio Villalba, Emilio Villalba, Patricio Olmedo, Lucas Hidalgo y Paco Álvarez.

La semana termina con la primera cita de la temporada para las familias y los más pequeños, quienes disfrutarán de 'La isla del tesoro', de Robert Louis Stevenson e interpretado por la compañía cordobesa Escena 13. Jim Hawkins, protagonista de esta historia, descubre un extraño mapa que será el responsable de una emocionante expedición a una isla desconocida en busca del mítico tesoro del capitán Flint.

