IU propone una papeleta Unidas Podemos-Adelante Andalucía para el 10N: “Expresa lo que somos y facilita al electorado"

SEVILLA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, ha apostado este martes por concurrir desde Andalucía a las elecciones generales del 10 de noviembre en una papeleta que incluya a Unidas Podemos y a Adelante Andalucía, la marca de la confluencia andaluza, porque "sería factible y expresa lo que somos".

En rueda de prensa, y a preguntas de los periodistas ante la reunión que celebran en esta misma jornada los integrantes de Adelante para abordar la fórmula con la que quieren concurrir el 10N buscando tener grupo propio en el Congreso, Valero ha dicho que presentarse con dicha papeleta "no sería un problema" pues cree que "todos estaríamos cómodos y va a facilitar las cosas al electorado". De su lado, Podemos Andalucía viene defendiendo concurrir a las urnas como Adelante Andalucía.

En cualquier caso, el líder andaluz de IU ha señalado que decidir cómo presentarse a estas elecciones, al ser generales, no compete solo a las fuerzas andaluzas sino a Unidas Podemos, "donde está Adelante", al tiempo que ha defendido que hay que abordar qué fórmulas se pueden poner en marcha para hacer visible a Andalucía en el Congreso que no tienen que pasar únicamente por tener grupo propio.

"Si queremos una la solución que permita ganar simpatías y en la que todos estemos cómodos, no podemos adelantar ninguna propuesta como una línea roja", ha sostenido Valero, que ha apostado por una solución que "evite la ruptura y el achicamiento del espacio" y que "preserve y cuide" el espacio de Adelante Andalucía, que de este proceso "tiene que salir fortalecida".

Valero ha incidido en que Adelante Andalucía es "producto" de Unidas Podemos, aunque con la pluralidad de esta comunidad autónoma, a la par que ha asegurado que IU Andalucía hará "todo lo posible" para que la confluencia, el 10N, "tenga la mayor capacidad electoral posible para ganar y arrastrar votos a este espacio de unidad, que no se debe fragmentar sino poner al pueblo en primer término".

"Lo inteligente sería que desde Unidas Podemos, que en Andalucía tiene un referente que es Adelante, nos pusiésemos de acuerdo en cómo se refuerza esa vinculación y Andalucía gana su representatividad, ya sea en la papeleta o de otro modo", ha afirmado para insistir en que la confluencia andaluza "tiene que ser parte de esa unidad a nivel estatal, en el marco Unidas Podemos que la ha hecho nacer, le da sentido y es donde están nuestros compromisos y acuerdos".

El líder andaluz de IU ha insistido en que Adelante "se tiene que hacer valer para reforzar a Unidas Podemos" y que al margen de la autonomía que tiene su formación sobre las estrategias andaluzas, al ser unas elecciones generales y formar parte de un espacio federal de unidad, "las decisiones son compartidas". "Esto no es renunciar a autonomía, es saber en qué elecciones estamos y cómo se lucha mejor para ganar", ha remachado.

FÓRMULAS AL CONGRESO QUE SUMEN

De igual modo, ha defendido que en el próximo Congreso que surja tras el 10N "tenemos que conseguir que la voz de Andalucía sea nítida y trasladada desde los diputados de este espacio de unidad que estén allí, y hay muchas fórmulas para que eso se dé, tenemos que ver cuáles son las más idóneas".

Por eso, Valero cree que "no hay fuertes contradicciones" entre la postura de IU Andalucía y la de Podemos Andalucía, y que hay que encontrar una síntesis "en la que todos estemos cómodos teniendo claro que en estas elecciones los poderosos quieren que estemos divididos y que no podemos dejar que se salgan con la suya".

En este sentido, ha ejemplificado como una fórmula para que Andalucía tenga identidad en el Congreso aunque sin grupo propio como pide Podemos, con que los diputados de IU en la Cámara Baja "visualizan y son expresión de IU en el seno de Unidas Podemos pero no tienen grupo propio" por lo que cree que "políticamente esta reclamación se puede resolver sin ir a una fórmula que no depende de nosotros".

Y es que, como ha explicado Valero, tener o no grupo propio "no depende de Andalucía sino de Unidas Podemos que es la que conforma los grupos, y que tiene que contentar muchas variables técnicas y jurídicas para que resuelvan esta pretensión política en la que estamos de acuerdo". "El objetivo político lo compartimos, la concreción y fórmula, la que refuerce el espacio de unidad", ha defendido antes de hacer hincapié en que el debate "no se puede cerrar con una fórmula que resta" sino apostar por "la que más una y sea acorde con Unidas Podemos".

Con todo, ha explicado que las fórmulas alternativas deben abordarse en una mesa política entre todos los actores políticos pues, ha concretado, "la propuesta política es la que da o quita identidad política a Andalucía en el Congreso, porque esto depende de nuestra propuesta y de cómo lo organizamos, no de que el Reglamento diga si tenemos grupo federal o confederal".

"Hay recorrido, hay opciones, vamos a unir y preservar, y conseguir que Andalucía también tenga su expresión en el Congreso, ese es el debate, pero no podemos anteponer la receta porque a lo mejor no es la que más une", ha avisado el coordinador general de IU en Andalucía, que ha insistido en que "no queremos romper con Unidas sino ampliar el espacio, queremos pensar también en el 11N, que tiene que ser punto de avance y no de retroceso".

SOBRE ERREJÓN: FRACTURA CON OTRA PAPELETA

De otro lado, ante la irrupción del exdirigente de Podemos Íñigo Errejón en el panorama nacional concurriendo al 10N al Congreso, Valero ha advertido de que "lo que le quita el sueño al pueblo no es tener más papeletas en el colegio electoral sino problemas que requieren de trincheras electorales fuertes", toda vez que cree que "iniciativas políticas que dividan al electorado no es la mejor respuesta ante el momento que vivimos en el país".

Tras incidir en que la experiencia "dice que ese no es el camino, que el camino es la unidad", el dirigente de IU ha apelado a la responsabilidad para que esto no tenga consecuencias "como las que tuvimos en Madrid".

En el caso de Andalucía, Valero ha asegurado que las sensibilidades a la izquierda del PSOE "han encontrado un paraguas y espacio de construcción política amable que es Adelante Andalucía y ya están ahí", mientras sostiene que "la opción de fracturar con otra papeleta no nos gusta", sino que "la línea a seguir sería ampliar junto a Unidas Podemos" porque competir "sería nefasto".

"No debemos coger debates que no son propios de esta tierra y que puedan debilitarnos", ha apuntado el líder andaluz de IU, que insiste en "cuidar a Adelante para que no salga fracturada, que Unidas Podemos tiene que salir fortalecida y que el debate sobre la expresión de Andalucía en el Congreso se tiene que resolver, hay fórmula que lo hacen posible y no queremos imponer ninguna", ha zanjado.