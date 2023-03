IU apela a extender por Andalucía homenajes a "víctimas de la represión" franquista ante la "inacción" del PP

SEVILLA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, se ha mostrado este lunes partidario de extender por la comunidad autónoma los actos de homenaje a "víctimas de la represión" franquista que lo fueron tanto durante la Guerra Civil española como durante la dictadura posterior, y eso frente a la "inacción de la derecha" que gobierna Andalucía de la mano del PP.

Son ideas que el líder andaluz de IU ha trasladado en una atención a medios al asistir este lunes en el cementerio de San Fernando de Sevilla al acto de entierro de los restos de las víctimas de la fosa de Pico Reja, donde ha defendido que "recuperar la memoria es quizá uno de los ejercicios para sentar de manera firme la convivencia democrática".

En esa línea, Toni Valero ha sostenido que "es muy importante" que se lleven a cabo "este tipo de homenajes a las víctimas tanto de la represión durante la Guerra" Civil por parte "del bando sublevado como durante la dictadura" franquista, y ha apostillado que es "algo que se está haciendo fundamentalmente por el empuje del movimiento memorialista".

El dirigente de IU ha considerado que, con el homenaje de este lunes, con "este acto tan imprescindible, lo que hacemos es recuperar memoria que constituye parte fundamental de la identidad y el orgullo de Andalucía".

"Por eso es tan importante que lo que hoy hacemos aquí se haga en tantos pueblos y ciudades de Andalucía donde sigue habiendo fosas sin ningún tipo de reconocimiento a sus víctimas", ha añadido Toni Valero, que ha contrapuesto el "empuje del movimiento memorialista" y los "avances institucionales" que se han dado, a su juicio, tanto con la Ley andaluza de Memoria Democrática como con la Ley de Memoria aprobada en el Congreso de los Diputados, con la "derecha" y, en concreto, el PP, que "sigue instalado en la inacción, que no hace prácticamente nada por recuperar esos principios de memoria, verdad, justicia y reparación", según ha criticado.

En esa línea, Toni Valero ha denunciado que Juanma Moreno "dice que es presidente de todos" los andaluces, "pero no parece serlo de las familias que tienen víctimas de la Guerra Civil enterradas en las cunetas", y ha criticado que el PP "no cumple las leyes que no le gustan, como la de Memoria Histórica o de Memoria democrática".

Así, ha insistido en subrayar que "es el movimiento memorialista, la ciudadanía comprometida, la que está haciendo valer esos principios". "Y, por tanto, nosotros hoy aquí decimos 'basta ya' de ese relato franquista que nos vuelve a traer la derecha y la ultraderecha, de ese revisionismo histórico", ha proclamado el representante de IU, que al respecto ha apelado a "hacer que se cumpla la ley que asiente un futuro en democracia, en convivencia y, por tanto, hacer valer los principios de igualdad, justicia y reparación".

"El pueblo andaluz no está dispuesto a que se vuelva a echar tierra sobre su memoria, a que se vuelva a condenar al olvido a las víctimas que lucharon por defender el orden constitucional y la democracia republicana", ha concluido Toni Valero.