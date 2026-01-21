IU aplaude el freno del Mercosur ante el TJUE y critica que PP, PSOE y ultraderecha "hipotecan la soberanía alimentaria"

Archivo - El coordinador regional de IU-A y diputado en el Congreso, Toni Valero. Imagen de archivo. - IU - Archivo

SEVILLA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía y portavoz de Agricultura del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar en el Congreso, Toni Valero, ha celebrado que el Parlamento Europeo haya solicitado un dictamen al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el acuerdo del UE-Mercosur, al tiempo que ha criticado que PP, PSOE y la ultraderecha "hipotecan el futuro del campo y sacrifican la soberanía alimentaria europea".

Valero ha subrayado en un audio remitido a los medios que, a propuesta del Grupo de la Izquierda, el Parlamento Europeo ha logrado "paralizar temporalmente su ratificación" del Mercosur, ante las dudas planteadas por este grupo sobre su compatibilidad con el derecho comunitario. La medida se ha aporbado por un margen estrecho de apenas diez votos de diferencia.

Según ha explicado, han acudido al TJUE por tres motivos, el primero de ellos porque "este mecanismo puede limitar la capacidad de la Unión Europea para establecer sus propias normas y pone en riesgo leyes que protegen el clima, el medioambiente y nuestra alimentación".

En segundo lugar, el acuerdo se ha fragmentado "a propósito, para evitar que los parlamentos nacionales tengan que dar su visto bueno", ha señalado el coordinador general de IU. Y, en tercer lugar, ha apuntado que "se ignora el principio de precaución, una norma básica para proteger la salud de las personas y el interés público".

EL ACUERDO "DEJA EN LA CUNETA AL CAMPO EUROPEO"

En este contexto, Valero ha criticado que "el PP y el PSOE han votado en contra de acudir al alto tribunal", toda vez que ha señalado que "el apoyo al Mercosur por parte de estos partidos y de la ultraderecha liderada por la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, deja en la cuneta al campo europeo".

Al hilo de lo anterior, ha advertido de que "el Mercosur favorece a las multinacionales agroalimentarias y a la gran industria centroeuropea, mientras pone en riesgo la agricultura y la ganadería social y profesional, aumenta la huella de carbono y desprotege a la ciudadanía en materia de seguridad alimentaria". Además, ha subrayado que "las cláusulas de salvaguardia son una estafa porque no impiden la competencia desleal".

Al respecto, Valero ha criticado que, al apoyar este acuerdo, PP, PSOE y la ultraderecha "hipotecan el futuro del campo, justo cuando la Unión Europea recorta la Política Agraria Común (PAC) y prioriza el rearme". "Europa está sacrificando su soberanía alimentaria", ha añadido, ha advertido que "sería un auténtico escándalo que la Comisión Europea, de mayoría conservadora, aplicase de manera provisional el Mercosur sin haberse pronunciado previamente el TJUE".