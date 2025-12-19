IU atribuye a la "asfixia financiera" de la Junta la subida de precios en los comedores universitarios de Granada

Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de Granada - IU

GRANADA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida ha manifestado este viernes su "profunda preocupación" ante la reciente aprobación de la subida de precios en servicios de la Universidad de Granada (UGR) como el de comedores, que la coalición de izquierdas ha achacado a la situación de "asfixia financiera" a la que ha dicho que la Junta somete a la institución académica.

En nota de prensa, IU considera que el incremento en el coste de los menús de los comedores universitarios, así como en cursos propios y el uso de instalaciones deportivas, supone "un ataque directo a la accesibilidad de la educación pública y un incumplimiento de los compromisos adquiridos con el estudiantado".

La institución académica ha aprobado recientemente un presupuesto para 2026 que alcanza los 636 millones de euros, según ha apuntado IU, que ha añadido que, "sin embargo, este crecimiento contable viene acompañado de una realidad preocupante: un recorte del cinco por ciento en el gasto corriente de las facultades y una actualización al alza de los precios públicos".

El menú de los comedores, "congelado durante una década, pasará de los 3,50 euros actuales a los cuatro euros para el servicio presencial y hasta los 5,50 euros" para el formato "para llevar", afectando "incluso a los becarios, quienes deberán abonar 1,50 euros por este último servicio", ha detallado la coalición de izquierdas.

Desde Izquierda Unida Granada se señala que este escenario es la consecuencia directa de un modelo de "infrafinanciación programada" por parte de la Junta de Andalucía. La formación subraya que, a pesar de las cifras históricas de presupuesto anunciadas, la administración autonómica "no está cubriendo la totalidad de los incrementos salariales pactados ni el aumento de los costes de suministros, lo que obliga a la universidad a buscar vías de autofinanciación a costa del bolsillo de las familias y los trabajadores".

La coordinadora provincial de IU Granada, Mari Carmen Pérez, ha calificado la situación de "inaceptable": "Estamos asistiendo a la privatización encubierta de los servicios universitarios. Mientras la Junta de Andalucía presume de superávit, las universidades públicas se ven forzadas a recortar en el día a día de sus facultades y a subir el precio de un servicio tan básico como es el comedor. No se puede hablar de excelencia universitaria si se levantan muros económicos para los estudiantes con menos recursos".

La formación lamenta que la UGR haya optado por la vía de la subida de precios públicos frente a una exigencia "más firme" ante la Consejería de Universidad e incide en que el propio Rectorado "reconoció que el reparto de fondos de la Junta para el ejercicio de 2025 fue 5,6 millones de euros inferior a lo estrictamente necesario para cubrir gastos obligatorios, una brecha que ahora se pretende cerrar reduciendo la capacidad de gasto de los centros y encareciendo la vida en el campus".

Finalmente, IU Granada ha hecho un llamamiento a la comunidad universitaria y a las organizaciones estudiantiles para defender una universidad pública, gratuita y de calidad. A su vez, la formación se compromete a llevar esta problemática al Parlamento de Andalucía para "exigir una financiación que garantice la sostenibilidad de los servicios sin que ello recaiga en la economía de los estudiantes".