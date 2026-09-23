IU condena el desahucio a Mari Carmen en Madrid y pide "pararles los pies a los especuladores"

El coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, en rueda de prensa. - IU MÁLAGA

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de Izquierda Unida (IU) Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, ha mostrado su rechazo al desahucio de Mari Carmen, la vecina del distrito de Retiro de Mardid que residía desde hace 70 años en su vivienda hasta que el edificio pasó en 2018 a Urbagestión.

"Que una mujer de 87 años sea expulsada de la casa en la que lleva décadas viviendo para que un fondo haga negocio con ella, debería avergonzarnos", ha señalado Valero este miércoles en un audio remitido por el partido.

Valero ha señalado a los fondos buitres como "los culpables" del desahucio, que a juicio del coordinador andaluz de IU, "se sienten totalmente impunes". Asimismo, ha indicado como "cómplices" a "los partidos y los políticos que votaron en contra de medidas que hubieran podido impedir otro desahucio como este".

"¿Qué más tiene que pasar? Vamos a normalizar que quienes especulan con la vivienda tengan el viento a favor para hacer negocios sobre el cuerpo de nuestra gente?", ha aseverado.

Por ello, ha pedido al Gobierno central que "le meta mano de una vez al problema de la vivienda" y ha puesto el foco en "los grandes propietarios". "La gente trabajadora no puede estar vendida un puñado de fondos buitres y encima acabar recibiendo palos cuando sale a defender el derecho de sus vecinos a tener un techo", ha subrayado.