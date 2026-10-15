IU Córdoba apuesta por Sebastián Pérez y María Luisa Rodas como candidatos a Congreso y Senado

Los candidatos de IU al Congreso y al Senado por Córdoba para el 29N, Sebastián Pérez y María Luisa Rodas. - IU

CÓRDOBA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

IU Córdoba ha aprobado sus candidaturas al Congreso de los Diputados y al Senado para las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, con el actual coordinador provincial de la organización, Sebastián Pérez Gallardo, natural de Hinojosa del Duque (Córdoba), al frente de la lista al Congreso, y María Luisa Rodas, portavoz de IU en el Ayuntamiento de Montilla (Córdoba), como cabeza de lista al Senado.

De esta forma, según ha informado en una nota IU Córdoba, apuesta por personas que "conocen la provincia porque viven en ella, trabajan en ella y comparten los problemas de sus vecinos y vecinas. No necesitamos que nadie nos explique lo que le pasa a Córdoba. Lo vemos cada día en nuestros pueblos, en nuestros barrios y en nuestras propias familias. Lo que queremos es llevar esa realidad a Madrid y pelear para que se nos escuche", es la idea que resume la apuesta de la organización por unas candidaturas "pegadas al territorio".

Las listas cuentan con representación de todas las comarcas cordobesas, combinan renovación y experiencia municipal, con perfiles que conocen de "primera mano las dificultades de sus municipios". Junto a Sebastián Pérez, figuran en la candidatura al Congreso Ana Ramos, de Palma del Río; Rubén Bello, de Espejo; Natalia León, de Pozoblanco; Jesús David Sánchez, de Puente Genil, y Alba Uceda, de Fernán Núñez. Al Senado acompañan a María Luisa Rodas nombres como Miguel Ángel Peña y Luis Naranjo, de Córdoba capital, y Estrella Soriano, de Villa del Río.

La organización considera que "Córdoba necesita representantes que no se acostumbren a escuchar siempre las mismas promesas mientras los problemas siguen sin resolverse. Nuestra provincia no puede resignarse a perder población, oportunidades y servicios mientras otras avanzan. Hace falta gente que conozca lo que está pasando y que vaya a Madrid a dar la batalla".

Entre las prioridades que IU quiere poner sobre la mesa están "las conexiones ferroviarias, la llegada de industria que genere empleo estable, las oportunidades para que la gente joven pueda quedarse en sus municipios y las soluciones al problema del agua en el Norte de la provincia". Cuestiones que, a juicio de la organización, "requieren compromisos e inversiones y no pueden seguir quedando relegadas".

"En Córdoba sabemos lo que cuesta sacar adelante un negocio, encontrar un trabajo digno, pagar una vivienda o conseguir que nuestros pueblos tengan los servicios que necesitan. La política tiene que servir para cambiar esas cosas, y para eso hace falta gente que hable claro y que no pierda el contacto con la calle", defiende IU Córdoba.

Con estas candidaturas, la organización quiere aportar "aire fresco a la representación política cordobesa y reivindicar una forma de hacer política inconformista, cercana y dispuesta a plantar cara cuando los intereses de la provincia quedan en segundo plano".

La aprobación de las listas abre ahora una nueva fase en la que IU Córdoba abordará las "posibles alianzas con otras organizaciones de izquierdas, dentro del proceso de construcción de un frente amplio". Su voluntad es "contribuir a una candidatura unitaria que defienda los derechos de la mayoría social y sitúe las necesidades de Córdoba en el centro de la agenda política estatal".