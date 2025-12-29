IU Córdoba critica "el mayor colapso" de la Atención Primaria al cierre de 2025 en la provincia

CÓRDOBA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La dirección provincial y local de IU en Córdoba han criticado este lunes "el grave atropello" del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a los vecinos cordobeses en materia de sanidad pública, tras "constatar el mayor colapso" de la Atención Primaria en la provincia y en la capital.

Según ha detallado en una nota, IU realizó el día 26 de diciembre un estudio en más de 30 centros de salud de la provincia y de la capital, "cuyos resultados evidencian una situación insostenible". "Estamos acabando 2025 y esta es la realidad de la sanidad pública andaluza: retrasos inasumibles, falta de personal y una ciudadanía abandonada", han señalado desde la organización.

Al respecto, han explicado que "la media de espera para ser atendido por un médico de Atención Primaria se sitúa en 14 días en la provincia y asciende hasta los 17 días en la capital cordobesa". "En algunos centros, como los de Espejo, Baena y Aguilar de la Frontera, ni siquiera existía la posibilidad de reservar cita médica", han apuntado, para advertir de que "hay centros de salud donde directamente no se puede pedir cita". "Eso no es un fallo puntual, es un desmantelamiento planificado de la sanidad pública", han alertado.

Asimismo, han comentado que "se han detectado centros de salud que superan ampliamente la veintena de días de espera, como el de Avenida de América, Santa Rosa, así como en el Sector Sur, en la capital, y en municipios como Posadas o Puente Genil". "Otros centros presentan cifras igualmente alarmantes: Lucano, Levante Sur y Carlos del Pino con 19 días, y El Naranjo con 18", han añadido.

"En la provincia, municipios como Fuente Palmera (19 días), Almodóvar del Río (18), Montilla (18), Montoro (17), Villa del Río (17), Fuente Carreteros (17) o Benamejí (17) reflejan una situación que --en palabras de IU-- demuestra que a Moreno Bonilla no le importa lo más mínimo la salud de los cordobeses".

"COLAPSO EN URGENCIAS"

Desde IU han explicado que "las personas que solicitaban atención médica el 26 de diciembre recibían citas para el 12, 13, 14 o incluso el 15 de enero en adelante". "Se está obligando a la gente a esperar semanas para ver a su médico de cabecera y eso está provocando un colapso en las urgencias, especialmente en una época en la que aumentan los problemas de salud por virus y bacterias", han advertido.

La formación considera que "esta situación es consecuencia directa de la falta de personal y de recursos y de una política sanitaria que prioriza el negocio frente a la atención a las personas". "Están jugando con nuestras vidas, con nuestra salud y con la única sanidad que garantiza la igualdad en el acceso a los recursos", han afirmado.

Ante ello, IU ha vuelto a exigir "una apuesta decidida por la sanidad pública" y ha reclamado que "no se destine ni un euro más del presupuesto sanitario de la Junta de Andalucía a la sanidad privada". "No se puede seguir inyectando dinero público a empresas privadas mientras aumentan las listas de espera y se trata a las personas como números en lugar de como pacientes", han señalado.

Por tanto, la organización ha exigido que "los recursos se destinen íntegramente a reforzar la sanidad pública, dotando a profesionales sanitarios y especialistas de los medios necesarios para garantizar una atención de calidad". "Esto sólo será posible si se deja de financiar a empresas privadas y se produce un giro de 180 grados en las políticas sanitarias del Gobierno andaluz", han subrayado.

Mientras, IU ha anunciado que "2026 será un año de movilización". "Vamos a estar en las calles, junto a la ciudadanía y los sindicatos, y vamos a llevar mociones e iniciativas a todas las instituciones para defender la sanidad pública, porque nos va la vida en ello", han dicho.