IU Córdoba destaca que la movilización ciudadana salvó los cines de verano y reclama que vuelvan a abrir en 2027

Archivo - Los cuatro ediles de Hacemos Córdoba ante el Cine Delicias, en una imagen de archivo. - HACEMOS CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

IU Córdoba ha querido valorar este miércoles, "muy positivamente, que la movilización ciudadana haya dado sus frutos y haya conseguido que las administraciones públicas compren los cines de verano Fuenseca, Delicias y Olimpia, para incorporarlos al patrimonio municipal", reclamando ahora la formación de izquierdas que dichos cines "vuelvan a abrir en 2027".

A este respecto, IU Córdoba ha destacado especialmente el trabajo de la Coordinadora SOS Cines de Verano, "cuya labor, junto a la presión política y social, ha sido fundamental para avanzar en la protección de unos espacios ligados a la historia, la cultura y la identidad de Córdoba".

"Siempre hemos defendido que los cines de verano forman parte del patrimonio y de la identidad de nuestra ciudad, y que son una tradición que merece conservarse para las generaciones futuras. Lo ocurrido demuestra que la movilización ciudadana sirve para conseguir avances y que merece la pena defender aquello que sentimos como propio", han señalado desde IU Córdoba.

La organización ha resaltado también la campaña de recogida de firmas, "que superó los 5.000 apoyos", y en la que IU participó, tanto desde su propia organización, como a través de Hacemos Córdoba, la coalición de la que forma parte y está representada en el Ayuntamiento de la capital cordobesa.

IU ha agradecido, igualmente, el respaldo de las personas y personalidades que se sumaron a la iniciativa impulsada por la Coordinadora para evitar la desaparición de estos espacios, y también que el procedimiento para declarar los cines Bien de Interés Cultural (BIC) ya se ha iniciado, "un avance que vincula al trabajo de la ciudadanía y a la presión política ejercida para conseguir su protección".

La organización considera que "este proceso debe continuar hasta alcanzar su objetivo y contribuir a preservar un patrimonio singular de Córdoba". Más allá de su conservación, IU ha vuelto a defender que "los cines pueden tener vida durante todo el año, acogiendo actividades culturales, medioambientales, deportivas y de otra índole".

Su recuperación, según han afirmado desde IU, "permitiría ampliar los espacios públicos disponibles en el casco histórico y ofrecer a los vecinos y vecinas nuevos lugares de encuentro, convivencia y participación".

Por último, la organización ha advertido que estará "pendiente de los planes que el alcalde", José María Bellido (PP), "plantee para estos recintos" y ha demandado que el Ayuntamiento concrete los próximos pasos, porque "la compra y el inicio del procedimiento para declararlos BIC son avances importantes, pero ahora hay que garantizar que los cines vuelvan a funcionar".

En consecuencia, IU va a exigir que "los presupuestos municipales para 2027 incluyan una partida específica para su puesta a punto y para que puedan recuperar su actividad con normalidad el próximo verano", porque, "después de todo el esfuerzo que ha hecho la ciudadanía para salvarlos, no podemos permitir que estos espacios sigan cerrados por falta de inversión. Hay que conservarlos, protegerlos y devolverlos a la vida, para que Córdoba siga disfrutando de una tradición que forma parte de su historia".