IU Córdoba exige una potabilizadora de última generación para el norte de la provincia en los Presupuestos de 2027

La parlamentaria de Por Andalucía, Rosa María Rodríguez, junto al coordinador provincial de IU Córdoba, Sebastián Pérez, y el coordinador comarcal de IU Los Pedroches, Miguel Calero, en distintos puntos de Los Pedroches. - IU CÓRDOBA

CÓRDOBA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria de Por Andalucía, Rosa María Rodríguez, ha anunciado que exigirá al Gobierno de Juanma Moreno que incluya en los Presupuestos de la Junta de Andalucía de 2027 la "inversión necesaria" para poner en marcha una potabilizadora de última generación en el norte de la provincia de Córdoba, cuya ubicación concreta deberá determinarse mediante los estudios y criterios técnicos correspondientes.

Según ha concretado la formación en una nota, Rodríguez ha realizado este anuncio durante una visita a distintos puntos de Los Pedroches junto al coordinador provincial de IU Córdoba, Sebastián Pérez, y el coordinador comarcal de IU Los Pedroches, Miguel Calero, para conocer sobre el terreno la situación de los cauces que terminan desembocando en el embalse de La Colada.

Al hilo, la parlamentaria ha señalado que los informes existentes alertan de la presencia de sustancias nocivas para la salud en las aguas de La Colada y ha reclamado a la Junta que deje de "enredar" y centre sus esfuerzos en atajar el problema de la contaminación. En este sentido, ha defendido que la potabilizadora sería una medida para garantizar el suministro de agua potable mientras se adoptan las actuaciones necesarias para frenar y revertir la contaminación.

"Estamos hablando de un derecho fundamental, que 80.000 personas puedan abrir el grifo y tener agua potable", ha advertido Rodríguez, quien ha concretado que la comarca ya sufrió hace tres años una situación que obligó al abastecimiento mediante camiones cisterna.

Por su parte, Pérez ha señalado que "la situación es muy preocupante" y ha señalado que "han pasado tres años desde aquella crisis sin que se haya dado una respuesta definitiva al problema de la contaminación". "Los informes últimos vienen diciendo la realidad, que la contaminación sigue aumentando, y a eso le sumamos la inacción de un Gobierno andaluz que niega la realidad y no actúa", ha agregado.

Al hilo, el coordinador provincial de IU ha advertido de que la reducción de los recursos hídricos durante los meses de calor vuelve a acercar a la comarca al escenario vivido hace tres años. "Nos estamos viendo abocados al mismo escenario que hace tres años, a no tener agua porque está contaminada, teniendo un embalse como La Colada lleno de agua", ha criticado.

Además, Pérez ha reclamado que la Diputación de Córdoba haga efectivo el compromiso que ya existe para actuar contra la contaminación. Al hilo, ha indicado que el grupo provincial de IU planteó un convenio interadministrativo para abordar esta situación que fue aprobado por el Gobierno provincial del Partido Popular. "El compromiso ya está recibido y aprobado, ahora lo que toca es hacerlo efectivo", ha añadido.

En este sentido, ha exigido una actuación coordinada de la Diputación, la Junta de Andalucía, las confederaciones hidrográficas y el resto de administraciones competentes para frenar los vertidos contaminantes y ejecutar las infraestructuras necesarias. "Hemos perdido tres años. O actuamos ya o la contaminación va a seguir avanzando de forma galopante", ha advertido.

En suma, Calero ha puesto el foco en el arroyo Guadarramilla y en la necesidad de que el Ayuntamiento de Pozoblanco ejecute las actuaciones pendientes en emisarios y colectores para evitar que "aguas contaminadas continúen llegando a los cauces". Ha señalado que la mejora de la depuradora de Pozoblanco "debe ir acompañada de la renovación de las redes que presentan deficiencias y pueden provocar vertidos directos al cauce".