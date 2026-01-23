IU Córdoba valora la paralización del acuerdo UE-Mercosur y alerta de su impacto negativo sobre el campo

Archivo - El coordinador provincial de IU en Córdoba, Sebastián Pérez, en la sede provincial de su formación. - IU - Archivo

CÓRDOBA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La dirección provincial de IU Córdoba ha valorado de forma "positiva" que el Parlamento Europeo haya solicitado un dictamen al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y Mercosur, "una iniciativa impulsada por el Grupo de la Izquierda que ha permitido frenar temporalmente su ratificación".

En IU Córdoba, según ha destacado en una nota su coordinador provincial, Sebastián Pérez, consideran que esta decisión "da un respiro al campo y al medio rural, frente a un tratado que cuenta con el apoyo de PP y PSOE", aclarando que "no estamos ante un debate lejano o técnico, hablamos de un acuerdo que puede afectar de lleno a miles de familias que viven del olivar, los cereales, la ganadería y otras producciones clave de nuestra provincia", ha señalado.

IU ha explicado que "uno de los principales problemas del acuerdo es que puede limitar la capacidad de la UE para fijar sus propias normas en materia de clima, medioambiente y alimentación. Defender el campo es también defender lo que comemos y cómo se produce. No es una cuestión ideológica, es puro sentido común", advirtiendo además que las llamadas cláusulas de salvaguardia "no evitan la competencia desleal y no protegen realmente al sector".

La organización ha recordado que el acuerdo "facilitaría la entrada masiva de productos procedentes de países como Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, donde no rigen los mismos controles ni las mismas exigencias que se imponen a los productores europeos. Estamos hablando de producciones que no tienen que cumplir las mismas normas sanitarias, ambientales, laborales ni de bienestar animal, y aun así competirían directamente con el campo cordobés y andaluz", han advertido desde IU.

Junto a ello, desde la coalición de izquierdas también se ha criticado que "el tratado se haya fragmentado de forma deliberada para evitar que los parlamentos nacionales tengan que pronunciarse. Una decisión de este calibre no puede tomarse de espaldas a la gente ni al sector agrario" y, además, "se ignora el principio de precaución, una herramienta básica para proteger la salud pública y el interés general".

IU Córdoba defiende un modelo de agricultura y ganadería "social, familiar y profesional, fundamental para el empleo y para mantener vivos los pueblos de la provincia. No se puede exigir cada vez más a quienes producen aceite de oliva, cereal o carne en Córdoba y, al mismo tiempo, permitir la entrada de productos que no juegan con las mismas reglas. Eso es competir en clara desventaja", han resaltado.

Desde la dirección provincial han mostrado también su apoyo a los agricultores que se han movilizado en Bruselas (Bélgica) contra los recortes de la Política Agraria Comunitaria (PAC) y contra la firma del acuerdo con Mercosur. "Entre los aranceles impuestos por Estados Unidos y los recortes de más del 20% en la PAC que plantea la UE para destinar recursos al rearme, se está empujando al campo a una situación límite", han denunciado.

Por último, IU Córdoba ha alertado de que el acuerdo con Mercosur "responde a un modelo económico que pone en peligro la supervivencia de pequeñas y medianas explotaciones. El impacto sería muy grave para el campo andaluz y para el conjunto del campo español", recordando, finalmente, que en la provincia de Córdoba el sector primario da trabajo a cerca de 40.000 personas que podrían verse directamente afectadas por este tratado.