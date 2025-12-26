IU critica a Junta exigir retroactivamente 500 horas de prácticas en FP Dual, que aboca a alumnos a no poder titular

Archivo - El coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, en una imagen de archivo. - IU ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, ha criticado este viernes la decisión del Gobierno andaluz de exigir 500 horas obligatorias de práctica con carácter retroactivo en la Formación Profesional Dual por considerar que supone "un cambio de normas a mitad de partido" cuya principal consecuencia es que aboca a "cientos de estudiantes, especialmente de origen trabajador, a estar sin posibilidad real de titular".

Valero ha concluido que esta decisión revela una "gestión caótica" del Gobierno andaluz del Partido Popular de esta modalidad de Formación Profesional, según una nota de este patido.

El también diputado de Sumar en el Congreso por Málaga ha recordado que "ya advertimos en septiembre de 2024 sobre los graves problemas para acceder a las prácticas, especialmente en los centros públicos, por la falta de plazas y la competencia desleal con la privada".

El líder de IU Andalucía ha denunciado que la Consejería "mira hacia otro lado" mientras se está produciendo una "mercantilización de la educación" al considerar que se favorece la expansión de la FP privada en detrimento de la pública.

"Esta gestión no solo vulnera el derecho a una educación pública y de calidad, sino que también hipotecará el futuro de miles de jóvenes andaluces", ha sostenido Toni Valero.

El diputado de Sumar ha inferido de ese reproche al Gobierno andaluz que "el PP está priorizando los intereses privados sobre el derecho a la educación" y ha alertado de que "no podemos permitir que la FP dual se convierta en un negocio, mientras cientos de jóvenes ven truncado su futuro por una gestión irresponsable".