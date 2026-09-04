IU culminará entre octubre y noviembre el proceso para elegir a su candidato a la Alcaldía de Córdoba capital

Archivo - Asamblea Local de IU Córdoba en una imagen de archivo. - IZQUIERDA UNIDA CÓRDOBA CIUDAD - Archivo

CÓRDOBA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La dirección local de IU Córdoba Ciudad ha anunciado este viernes que, en el marco del proceso iniciado por la organización para definir las candidaturas de la organización de cara a las elecciones municipales de 2027 en el conjunto de la provincia, culminará entre los meses de octubre y noviembre el proceso para definir su candidato a la Alcaldía de Córdoba.

Según ha indicado IU en una nota, la organización pondrá en marcha el próximo 7 de septiembre un proceso de "participación" de su militancia que se desarrollará durante las próximas semanas y que permitirá "recoger propuestas y valorar los perfiles que puedan encabezar el proyecto municipal".

"Empezamos a construir desde ahora la candidatura con la que queremos disputar la Alcaldía de Córdoba y ofrecer a la ciudad una alternativa de gobierno", han señalado desde la dirección local, que considera que este proceso debe servir para "sumar personas, ideas y capacidades para construir el proyecto que Córdoba necesita".

Así las cosas, entre el 7 y el 15 de septiembre se celebrarán reuniones en los distintos distritos de la ciudad, donde se abordará el futuro del proyecto municipal y se podrán plantear personas para formar parte de la candidatura. Posteriormente, entre el 16 y el 20 de septiembre, se recogerán y valorarán las distintas propuestas, mientras que del 21 de septiembre al 4 de octubre se desarrollará una segunda ronda de reuniones en los distritos, en la que la militancia podrá expresar sus preferencias sobre las personas que considera que deben formar parte de la propuesta de candidatura.

El proceso culminará entre los meses de octubre y noviembre, cuando se definirá la propuesta de candidato a la Alcaldía de Córdoba. Desde IU Córdoba Ciudad han subrayado que la elección de las personas que encabecen el proyecto municipal forma parte de la preparación de unas elecciones en las que la organización aspira a "dar la batalla por la Alcaldía y construir una alternativa de gobierno para Córdoba".

"La ciudad necesita un cambio de rumbo. Tenemos una Córdoba con graves problemas de gestión, con barrios que siguen esperando respuestas y que está más sucia que nunca", ha afirmado la dirección local, que defiende la necesidad de "poner en marcha un proyecto municipal que vuelva a cuidar la ciudad, que ilusione y que sitúe las necesidades de los vecinos y vecinas en el centro".

IU Córdoba Ciudad afronta así el proceso de preparación de las municipales de 2027 con el objetivo de construir "una candidatura capaz de ganar y de gobernar Córdoba", y que permita abrir una "nueva etapa en la ciudad".