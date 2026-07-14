IU exigirá en el Pleno de la Diputación de Córdoba reactivar las exhumaciones y evitar "nuevas interrupciones"

Exhumación de fosas en el Cementerio de la Salud de Córdoba, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo provincial de Izquierda Unida defenderá en el Pleno de la Diputación de Córdoba una moción para impulsar la "firma inmediata" del convenio que permita "reanudar las exhumaciones en los cementerios de San Rafael y La Salud, garantizar la continuidad de los trabajos y evitar nuevas interrupciones que perjudiquen tanto la investigación como a las familias de las víctimas del franquismo".

Así lo ha señalado la formación en una nota en la que ha detallado que la iniciativa también plantea que la Diputación ponga a disposición del proyecto "los 200.000 euros ya previstos en sus presupuestos, inste al Ayuntamiento de Córdoba a licitar con urgencia los contratos necesarios para retomar las actuaciones arqueológicas, antropológicas y de identificación genética y mantenga un servicio estable de información, acompañamiento y toma de muestras biológicas para los familiares".

Desde el grupo provincial de IU han señalado que "la Delegación de Memoria Democrática de la Diputación fue creada en 2019 a propuesta de la coalición, permitiendo situar estas políticas entre las prioridades de la institución provincial y favoreciendo la coordinación entre las distintas administraciones y las asociaciones memorialistas".

Ese trabajo hizo posible la firma del convenio que permitió iniciar las exhumaciones en los cementerios de La Salud y San Rafael. "Gracias a ese proyecto se han recuperado hasta la fecha los restos de 189 víctimas del franquismo, aunque los estudios existentes estiman que en La Salud permanecen enterradas más de 7.200 personas, entre ellas más de un millar de represaliadas, mientras que en San Rafael continúan en la fosa común 816 de las 860 víctimas documentadas".

Izquierda Unida ha remarcado que lleva "reclamando desde septiembre de 2025 la renovación del convenio, que expiró en diciembre de ese mismo año". La falta de acuerdo, han añadido, "obligó a detener las actuaciones y volver a cubrir las fosas, pese a que el Gobierno de España ya había transferido los fondos comprometidos para financiar la nueva fase del proyecto".

Para Izquierda Unida, "la paralización de las exhumaciones supone un grave perjuicio para las familias y evidencia la falta de impulso de las administraciones que deben garantizar la continuidad de un proyecto que responde a un derecho democrático y al cumplimiento de la legislación vigente".

Asimismo, la coalición lamenta que "el Partido Popular eliminara en 2023 la Delegación de Memoria Democrática creada durante el anterior mandato" y considera que "no es suficiente con consignar recursos en los presupuestos, hace falta voluntad política para que los convenios se firmen, las actuaciones se liciten y los trabajos no vuelvan a detenerse".

Con esta moción, Izquierda Unida reclama que la Diputación asuma un papel "activo" para "reactivar de inmediato el proyecto y garantizar" el cumplimiento de los principios de "verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición".