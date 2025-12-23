IU hace balance de un 2025 de "fiscalización constante al gobierno" del PP en la Diputación de Granada

La diputada provincial de IU en Granada, Mari Carmen Pérez - IU

GRANADA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida Granada ha realizado este martes tras el pleno ordinario de diciembre en la Diputación un balance de su actividad política a lo largo del año 2025, un ejercicio marcado por "la fiscalización constante al gobierno provincial", del PP, y la presentación de iniciativas destinadas a "blindar los derechos de la clase trabajadora y la supervivencia de los municipios rurales".

Bajo la premisa de que "nadie es más que nadie en esta provincia", la formación ha informado en una nota de prensa de que ha articulado su trabajo en torno a la equidad territorial y la mejora de los servicios públicos esenciales. El hito que ha resaltado como más reciente y significativo de este último trimestre ha sido el impulso y posterior aprobación de una declaración institucional en la Diputación de Granada en apoyo a las trabajadoras del sector del manipulado de frutas y hortalizas.

Tras meses de movilizaciones y el bloqueo temporal en la negociación de su convenio colectivo, IU ha logrado que la institución provincial "se posicione formalmente al lado de un sector estratégico para la costa y la provincia, exigiendo condiciones laborales dignas e igualdad salarial en una actividad fundamental para la economía granadina".

En la cúspide de su estrategia para 2025, IU ha señalado que ha liderado "la batalla por una distribución justa de los presupuestos provinciales", aprobados este martes de forma definitiva. La formación ha denunciado pública y "sistemáticamente la tendencia del actual equipo de gobierno a concentrar recursos en las grandes urbes, en detrimento de los pueblos pequeños".

En este sentido, IU ha registrado una moción para la puesta en marcha de un plan anual de inversiones que responda a las necesidades reales de ayuntamientos y entidades locales autónomas, "garantizando una financiación suficiente y transparente".

Como resultado directo de esta presión, se logró "la aprobación unánime de una moción para que la Diputación notifique directamente las subvenciones a los ayuntamientos, evitando que los municipios con menos recursos administrativos pierdan ayudas por no poder rastrear diariamente el Boletín Oficial de la Provincia". Asimismo, se ha exigido que la institución asuma competencias como la ayuda a domicilio para "frenar la deriva privatizadora que amenaza a los servicios sociales rurales".

A lo largo del año, la labor de IU en Granada ha conllevado la aprobación de "la moción en defensa de la agricultura y ganadería frente a los recortes de la PAC, blindando la economía de miles de familias rurales"; y la formación "ha elevado la voz contra el desvío de fondos a la sanidad privada por parte de la Junta de Andalucía, exigiendo mejoras en la atención primaria rural y denunciando el recorte" de "maestros sombra" para alumnado con necesidades especiales.

Además, entre otros logros del grupo de la diputada provincial de IU, Mari Carmen Pérez, ha enumerado la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes para el dibujante granadino Andrés Vázquez de Sola, un reconocimiento "a la trayectoria de un símbolo de la libertad de expresión y la justicia social".