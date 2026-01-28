IU-Jaén respalda las movilizaciones contra el acuerdo con Mercosur, "una estafa para los agricultores y ganaderos"

Carte de la protesta contra el acuerdo UE-Mercosur. - IU-JAÉN

JAÉN 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida en Jaén ha expresado este miércoles su respaldo a las movilizaciones convocadas desde el sector agrario contra el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur, al suponer "una estafa para los agricultores y ganaderos".

Las organizaciones agrarias Asaja, UPA y COAG y Cooperativas Agro-Alimentarias han convocado protestas en diversos puntos del país. En el caso de la capital jiennense, está prevista a las 12.00 horas ante la Subdelegación del Gobierno, en la plaza de las Batallas.

"Salimos a la calle para apoyar las movilizaciones del sector contra este acuerdo por considerarlo competencia desleal, una estafa para los agricultores y ganaderos", ha explicado este lunes en una nota el responsable provincial del Rural y Medio Ambiente de IU-Jaén, Antonio Funes.

En este sentido, ha señalado que "las reglas se han hecho para que ganen las multinacionales y se sacrifique al campo", aceptando, además, "la pérdida de soberanía alimentaria, la capacidad de qué producir y qué consumir".

"Nuestro grupo The Left en el Parlamento Europeo consiguió frenar este acuerdo hasta que dictamine el Tribunal de Justicia Europeo. Celebramos esta victoria para el campo, la salud de nuestros ecosistemas y del medio rural, pero la Comisión pretende saltarse la decisión de la Eurocámara y que se aplique este acuerdo comercial a pesar de su envío a los tribunales", ha comentado.

Y es que, según se ha añadido, parece tener la intención de ponerlo en marcha de forma provisional y no pararlo, ya que hay gobiernos que no quieren esperar al dictamen de la justicia europea.

Frente a ello, desde IU se ha lamentado que este acuerdo "hecho a medida de las grandes multinacionales" pone en peligro a la agricultura social y profesional de España y Europa, será "nefasto" para el tejido productivo y "un riesgo" para los consumidores.

"También denunciamos la hipocresía del Partido Popular, que, a pesar de votar a favor junto al PSOE en sus grupos de la Eurocámara y en contra de llevarlo a la justicia europea, apoyan las movilizaciones y cargan contra el Gobierno", ha apuntado IU.

Así las cosas, representantes de la coalición participarán este jueves en la protesta prevista en Jaén. En concreto, los tractores y todoterrenos se concentrarán en tres puntos simultáneamente a las 10.00 horas, que serán el campo de fútbol, la fábrica de cerveza y el aparcamiento del tranvía.

La intención es que los agricultores se sumen al que mejor les coja según su municipio de procedencia. Desde cada una de estas ubicaciones se dirigirán hasta la plaza de las Batallas, donde a las 12.00 horas se leerá el manifiesto, y de ahí regresarán a los mismos puntos de salida.