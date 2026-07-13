IU llevará al Pleno de Diputación de Córdoba una iniciativa para acabar con la contaminación de La Colada

Archivo - Los diputados de IU en la Diputación de Córdoba, Irene Ruiz y José Manuel Cobo. - IU - Archivo

CÓRDOBA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo provincial de Izquierda Unida llevará al próximo Pleno de la Diputación de Córdoba una moción para impulsar un convenio de colaboración entre todas las administraciones competentes con el objetivo de eliminar los focos de contaminación del embalse de La Colada y garantizar el abastecimiento de agua en las comarcas de Los Pedroches y el Guadiato.

Según ha explicado IU en una nota, la iniciativa plantea que la "Diputación lidere la negociación de un acuerdo en el que participen la Junta de Andalucía, la Confederación Hidrográfica del Guadiana, Emproacsa, el Gobierno de España, los ayuntamientos afectados y los agentes sociales y económicos del territorio" para coordinar una "respuesta definitiva a un problema que lleva años sin resolverse".

Además, IU propone que ese convenio "incluya un diagnóstico técnico integral de todos los focos de contaminación existentes en la cuenca, la identificación y eliminación de los vertidos que deterioran la calidad del agua, la mejora de las infraestructuras de saneamiento y depuración o un plan específico de inversiones para eliminar los vertidos de origen urbano, industrial, agrícola y ganadero".

Además, plantea un sistema permanente de vigilancia y control de la calidad del agua, un calendario de actuaciones con financiación garantizada y responsabilidades definidas, la instalación de una potabilizadora de última generación y la creación de una comisión de seguimiento que supervise el cumplimiento de todos los compromisos.

La moción también reclama que "las administraciones hagan públicos de forma periódica los resultados de los controles de calidad del agua, el grado de ejecución de las actuaciones y la evolución ambiental del embalse para garantizar la máxima transparencia hacia los municipios afectados y la ciudadanía".

Desde el grupo provincial de Izquierda Unida han señalado que "no basta con reaccionar cuando llega una nueva crisis de abastecimiento", sino que "hay que actuar sobre el origen de la contaminación para impedir que vuelva a repetirse una situación que nunca debió producirse".

Igualmente, la formación ha remarcado que el embalse de La Colada es un recurso "estratégico" para el norte de la provincia y considera que "la prioridad debe ser recuperar su buen estado ecológico mediante actuaciones estructurales y coordinadas entre todas las administraciones".

En este sentido, IU ha criticado la "absoluta falta de gestión" del Gobierno andaluz del Partido Popular durante los últimos años y considera que "la Junta ha demostrado una enorme incapacidad para resolver un problema sobre el que tiene competencias directas en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas".

"La realidad demuestra que el PP no ha aprendido absolutamente nada. Han pasado años desde la crisis del agua y seguimos encontrándonos con un embalse que mantiene restricciones, con la prohibición del baño y sin que se hayan eliminado las causas que provocaron esta situación. Han preferido parchear las consecuencias antes que resolver el problema de raíz", han afirmado.

Desde Izquierda Unida han recalcado que "entre abril de 2023 y abril de 2024 más de 80.000 vecinos de Los Pedroches y el Guadiato permanecieron durante un año sin abastecimiento de agua potable como consecuencia de la contaminación del embalse", una situación que califican de "inadmisible" y que, aseguran, "es el mejor ejemplo de la incompetencia y la falta de planificación del Gobierno de Moreno Bonilla".

"Lo más preocupante es que da la sensación de que al Partido Popular le preocupa muy poco el futuro de los municipios del norte de la provincia. Más de 80.000 personas no pueden seguir viviendo con la incertidumbre de si volverán a sufrir una nueva crisis de abastecimiento mientras la Junta continúa sin afrontar las actuaciones estructurales que necesita La Colada", han manifestado.

Por todo ello, desde IU consideran que la Diputación debe asumir un "papel de liderazgo institucional" para reunir a todas las administraciones implicadas, coordinar inversiones y establecer una hoja de ruta que permita "recuperar definitivamente el embalse, proteger un recurso esencial para el desarrollo económico y social de la comarca y garantizar que una situación como la vivida durante 2023 y 2024 no vuelva a repetirse".