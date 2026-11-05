IU "muy satisfecho" de la compra de Deoleo por Dcoop y Acesur: "Esta batalla la ha ganado la economía andaluza"

Archivo - IU presenta una iniciativa en el Congreso para que Deoleo no pase a manos extranjeras por su "carácter estratégico" - IU - Archivo

SEVILLA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida (IU) y candidato del Frente Amplio por Sevilla, Enrique Santiago, ha mostrado este jueves muestra su "gran satisfacción" tras conocer que el grupo cooperativo andaluz Dcoop, junto a la empresa Aceites del Sur (Acesur), compre Deoleo en una operación valorada en 520 millones de euros.

"Esto va a posibilitar que se mantenga en España, en Andalucía, la producción y comercialización de marcas como Carbonell o Koipe", ha señalado en una nota remitida por el partido.

Santiago ha puesto en valor que "esta batalla la haya ganado la economía social y la economía andaluza; la ha ganado un grupo integrado por 75.000 familias agricultoras, fundamentalmente andaluzas pero también de otros lugares de España".

Según ha indicoad, Dcoop y Acesur se harán por 520 millones de euros con el 91,99% del capital de Deoleo Holding. Este porcentaje incluye las participaciones de los hasta ahora principales accionistas, los fondos Alchemy y CVC. "Esto es así tras meses de ofertas, contraofertas y hasta posicionamientos políticos oficiales tibios ante la posibilidad de que Deoleo quedara finalmente en manos italianas, gracias a la oferta original que realizó la familia Coricelli".

Santiago ha mostrado su apoyo para que nazca "el que puede ser el principal grupo mundial del aceite de oliva" con la "buenísima noticia de que todo el empleo que ha generado Deoleo seguirá en España, seguirá sobre todo en Andalucía".

El diputado y candidato por Sevilla en los comicios del 29N ha "agradecido" también "todo el trabajo que ha hecho Izquierda Unida, que ha hecho el Frente Amplio, desde el primer momento trabajamos dando apoyo para que fuera la economía social andaluza, para que fuera Dcoop quien pudiera garantizar el mantenimiento del empleo y de esta producción que es tan importante en nuestro país y en Andalucía".

Enrique Santiago ha pedido que la "gran noticia" que supone esta compra para la economía estatal "tiene que ir acompañada de la sostenibilidad económica y medioambiental del sector del olivar".

"Solo de esta manera será posible que las nuevas generaciones de productores y de agricultores tengan futuro en un sector económico pujante como el del aceite de oliva", ha señalado.