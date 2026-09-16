IU planteará este domingo su calendario de primarias para las generales: "Seguimos con nuestra hoja de ruta"

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y portavoz de Por Andalucía en el Parlamento autonómico, Antonio Maíllo - JOAQUÍN CORCHERO / EUROPA PRESS

SEVILLA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y portavoz de Por Andalucía en el Parlamento autonómico, Antonio Maíllo, ha confirmado que este domingo la coordinadora federal del partido va a empezar a plantear el calendario de primarias de la formación de cara a las próximas elecciones generales. Un proceso para el que Maíllo se ha "autodescartado".

"Obviamente al hacer una apuesta por presentarme por Andalucía, mi espacio institucional va a desarrollarse aquí. Es decir, no entro en ningún tipo de quiniela de primarias", ha afirmado este miércoles en una rueda de prensa la cámara andaluza.

Maíllo ha defendido que su partido "sigue con la hoja de ruta" pese al anuncio de la eurodiputada de Podemos y exministra de Igualdad, Irene Montero de presentarse como candidata a los comicios generales con el compromiso de "someterse a unas primarias abiertas".

"Queremos presentar un amplio frente de izquierda que tenga la voluntad no sólo de frenar a la extrema derecha y a la derecha, sino de construir una alternativa de un proyecto de país que en otros países como en Suecia ha tenido éxito", ha remarcado.

Asimismo, ha apostado por "sumar aliados y apoyos" de cara a un proyecto "con voluntad de reformas estructurales y blindaje de los derechos conquistados". "Este trámite que es necesario, democrático en cada organización de elección a través de primarias se va a activar este domingo", ha reafirmado.

Las declaraciones de Maíllo van en línea con lo mostrado por la coalición Sumar, de la que forma parte en el Congreso de los Diputados IU, que ha remarcado que "mantendrá su hoja de ruta para elegir su candidato y marca electoral".

"Esta propuesta nos ha llegado por la prensa. Si en algún momento nos sentamos, pues discutiremos y hablaremos (...) Buscaremos un acuerdo y siempre respetando las posiciones de las diferentes fuerzas políticas", ha reafirmado la dirigente de Movimiento Sumar, Rosa Martínez.