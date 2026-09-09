IU ratifica a Marisa Ruz como candidata a la Alcaldía de Castro del Río (Córdoba) para las elecciones municipales

Ruz (segunda por la izda.) y Pérez (centro), en la asamblea local de Izquierda Unida de Castro del Río. - IU
CASTRO DEL RÍO (EUROPA PRESS), 9 (EUROPA PRESS)
La asamblea local de Izquierda Unida de Castro del Río ha ratificado a Marisa Ruz como candidata a la Alcaldía de cara a las próximas elecciones municipales de 2027, abriendo así una nueva etapa en el proyecto político de la organización en el municipio.
Según ha informado IU en una nota, la asamblea ha contado, entre otros, con la participación del coordinador provincial de Izquierda Unida Córdoba, Sebastián Pérez, que ha acompañado a la organización local en este proceso de definición de su candidatura.
Tras recibir el respaldo de la asamblea, Marisa Ruz ha agradecido "de corazón" la confianza depositada en ella y ha subrayado que asume esta responsabilidad "con mucha ilusión", pero también con la convicción de que el proyecto de Izquierda Unida "no es sólo de una persona, sino que es de toda la organización, de todas las personas que creen que Izquierda Unida tiene mucho que aportar en nuestro pueblo".
La candidata ha señalado que comienza ahora "una nueva etapa" en la que Izquierda Unida quiere escuchar, sumar y trabajar desde el diálogo y la participación, con el objetivo de construir una candidatura "abierta, sólida y preparada" para afrontar los retos de Castro del Río.
En este sentido, Ruz ha apostado por una candidatura capaz de incorporar juventud y dar protagonismo a las mujeres, sumando a personas con capacidad, ilusión y compromiso con el municipio. "Tenemos por delante mucho trabajo: encontrarnos con nuestros vecinos, escuchar sus necesidades, elaborar un buen programa y recuperar la confianza de la ciudadanía", ha señalado.
La candidata ha situado además el objetivo de "volver a gobernar Castro del Río" como una de las principales metas de esta nueva etapa, con la intención de poner de nuevo "el Ayuntamiento al servicio de la gente".
Igualmente, Ruz ha reivindicado que este proyecto parte de los valores que siempre han definido a Izquierda Unida, pero incorporando "nueva energía e ilusión" para afrontar los próximos meses y construir una alternativa de gobierno para el municipio. "Estoy muy agradecida por el apoyo recibido y, sobre todo, muy ilusionada por lo que podemos construir juntos. Ahora empieza el verdadero camino", ha concluido.