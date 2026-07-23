IU reclama "compromiso" de las administraciones para erradicar el sinhogarismo en Granada

Archivo - Una persona durmiendo en la calle. Archivo. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

GRANADA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

IU se ha congratulado de que se haya aprobado en el pleno de la Diputación de Granada su moción para impulsar un plan integral que garantice el derecho a la vivienda y una atención coordinada a las personas sin hogar.

La diputada provincial de Izquierda Unida, Mari Carmen Pérez Rodríguez, ha señalado que "el sinhogarismo no puede seguir tratándose como una consecuencia inevitable de la pobreza" pues "es el fracaso colectivo de unas políticas que no han sido capaces de garantizar un derecho tan básico como el acceso a una vivienda digna".

Pérez ha recordado que el artículo 47 de la Constitución reconoce el derecho a una vivienda y ha defendido que "ninguna democracia puede considerarse plenamente justa mientras haya personas durmiendo en cajeros, soportales o recursos de emergencia porque no encuentran una alternativa habitacional estable".

La moción plantea una actuación coordinada entre el Gobierno de España, la Junta de Andalucía, la Diputación y los ayuntamientos para avanzar hacia el objetivo de 'cero personas viviendo en la calle', reforzando las políticas de prevención, atención social e inclusión residencial.

Izquierda Unida advierte de que el perfil de las personas afectadas por el sinhogarismo ha cambiado en los últimos años y cada vez afecta a más jóvenes, víctimas de violencia machista, mayores, familias con menores, personas migrantes y con problemas de salud mental.

Entre las propuestas recogidas en la moción está la elaboración de planes para la erradicación del sinhogarismo, con financiación estable y objetivos medibles, el incremento del parque público de vivienda y el impulso de programas como Housing First, que priorizan el acceso a una vivienda como primer paso para la inclusión social.