IU reclama a la Junta medidas "urgentes" por los aplazamientos oncológicos en el Virgen de las Nieves de Granada

Archivo - Imagen de archivo del acceso a las Urgencias del Hospital General Virgen de las Nieves de Granada. - HOSPITAL VIRGEN DE LAS NIEVES - Archivo

GRANADA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario de Izquierda Unida (IU) dentro de la coalición Por Andalucía, Rafael Sánchez Rufo, ha reclamado al vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, medidas "urgentes" para garantizar personal suficiente en el Hospital de Día de Oncología del Virgen de las Nieves de Granada y evitar los aplazamientos de tratamientos denunciados por el sindicato CSIF.

En su respuesta, el consejero ha negado las cancelaciones y ha defendido la gestión de la Junta con cifras de actividad, "sin concretar las actuaciones solicitadas ni responder a las preguntas sobre las reprogramaciones y la suficiencia de la plantilla", ha afirmado el partido en una nota.

Según ha detallado la formación, la iniciativa, registrada el pasado 19 de octubre y defendida el pasado jueves, pregunta expresamente qué medidas urgentes adoptará el Consejo de Gobierno para "asegurar una dotación adecuada de profesionales y evitar que el aplazamiento de tratamientos ponga en riesgo la atención sanitaria y la vida de los pacientes".

Durante el debate, Sánchez Rufo ha trasladado la denuncia de CSIF sobre una media de cuatro tratamientos oncológicos pospuestos al día por falta de enfermeras. Según ha precisado, el sindicato atribuye esta situación al "déficit estructural de personal y alerta de la sobrecarga de los profesionales".

El diputado por Granada ha expuesto el caso de una paciente con cáncer de mama que acudió al hospital para recibir su siguiente ciclo de quimioterapia, fue enviada a casa y no recibió una nueva citación hasta diez días después. "No se puede normalizar esto, señor consejero", ha subrayado, reclamando que la sanidad pública proporcione certidumbre y tranquilidad a quienes afrontan la enfermedad.

Por otro lado, Sánchez Rufo ha preguntado cuántos tratamientos han tenido que posponerse y reprogramarse, si el refuerzo de dos enfermeras incorporado en las últimas semanas se convertirá en estructural y si resulta suficiente.

También ha solicitado conocer si los protocolos se están adaptando a la mayor complejidad de los tratamientos que asume el Hospital de Día. Según ha señalado la formación política, estas cuestiones han quedado sin una respuesta concreta.

Sanz ha afirmado que es "rotundamente falso" que se estén cancelando sesiones y ha señalado que la unidad administra "un 61% más (de tratamientos) que en 2021". Sin embargo, su intervención "no ha aclarado los aplazamientos y reprogramaciones por los que preguntó el parlamentario, ni la continuidad del refuerzo de enfermería", ha afirmado.

El consejero también ha asegurado que "la plantilla de Oncología está cubierta al cien por cien", un argumento cuya insuficiencia advirtió Sánchez Rufo: "Si la plantilla está al 100% y se manda a pacientes a casa sin su tratamiento, es que la plantilla no es suficiente", defendió.

Según ha expuesto el diputado, el servicio ha asumido tratamientos de mayor complejidad, algunos administrados anteriormente en la Unidad de Cuidados Intensivos, y atiende a ocho pacientes por profesional de enfermería frente a una ratio recomendada de entre tres y cuatro.

La respuesta del Gobierno andaluz ha dejado pendiente la cuestión central de la iniciativa: qué medidas concretas adoptará la Consejería para garantizar que todos los pacientes reciban sus tratamientos en las fechas previstas y que los profesionales dispongan de condiciones adecuadas para atenderlos.

El debate se produce en un contexto de preocupación por la atención oncológica en Andalucía. Un estudio publicado recientemente en Gaceta Sanitaria identifica un aumento significativo de la brecha de mortalidad por cáncer entre Andalucía y el resto de España al comparar los periodos 2013-2018 y 2019-2024.

Los investigadores plantean la necesidad de examinar posibles deficiencias en la atención pública más allá de los problemas del cribado de cáncer de mama y recomiendan una auditoría independiente sobre la coherencia de las políticas de la Junta de Andalucía contra el cáncer, desde la vigilancia epidemiológica y la prevención primaria y secundaria hasta la calidad de la atención oncológica integral prestada por el Sistema Sanitario Público de Andalucía.