IU, Sumar, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Equo concurrirán juntos el 29N en un Frente Amplio Por Andalucía sin Podemos

Archivo - El coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, interviene durante una rueda de prensa, en el Espacio Ecooo, a 6 de abril de 2026, en Madrid (Foto de archivo). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida (IU) de Andalucía, Movimiento Sumar, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Verdes Equo han confirmado este viernes que concurrirán en coalición a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, con una candidatura que en la comunidad autónoma andaluza adoptará el nombre de 'Frente Amplio Por Andalucía', y que, de este modo, no incluye a Podemos.

Así se ha anunciado en un comunicado a unas horas de que, este mismo viernes, finalice el plazo para registrar coaliciones de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre, que se celebrarán seis meses después de los comicios autonómicos del 17 de mayo, en los que bajo la coalición Por Andalucía concurrieron IU, Podemos Andalucía, Movimiento Sumar Andalucía, Verdes Equo, Alternativa Republicana y Alianza Verde.

De esta manera, en relación a dichos comicios andaluces, en el 'Frente Amplio Por Andalucía' repiten como socios de coalición IU, Movimiento Sumar, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Verdes Equo, mientras que quedan fuera Podemos Andalucía, Alternativa Republicana y Alianza Verde.

Según se defiende en el comunicado difundido este viernes por la tarde, la denominación de esta coalición --'Frente Amplio Por Andalucía'-- "refleja la voluntad de construir un proyecto político compartido para el conjunto del Estado desde el reconocimiento de su diversidad territorial".

"Andalucía, nacionalidad histórica con una larga tradición de lucha por la democracia, el autogobierno y la justicia social, tendrá así una candidatura que combina su identidad propia con el proyecto común del Frente Amplio", añade el comunicado.

Las organizaciones que han suscrito esta coalición sostienen que "este acuerdo es fruto del diálogo, la generosidad y la responsabilidad de las organizaciones implicadas, y constituye un nuevo paso hacia la articulación de candidaturas unitarias en todo el Estado".