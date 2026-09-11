IU ve "cinismo" en Marruecos al plantear que se le devuelvan menores llegados a Ceuta: "No va a colaborar en nada"

El coordinador de IU Andalucía, Toni Valero (2i) y el portavoz parlamentario de IU en el Congreso, Enrique Santiago (2d), en Córdoba. - IU

CÓRDOBA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida (IU) en el Congreso y diputado de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago, ha considerado este viernes que Marruecos realizó este pasado jueves un ejercicio de "cinismo" con el que pretendía "despistar a la opinión pública" al plantear que desde España devuelvan a dicho país a los migrantes en situación irregular que entraron de forma masiva en Ceuta a finales del pasado mes de julio.

Así lo ha manifestado el diputado de IU en una atención a medios en Córdoba en la que ha sostenido que Marruecos "no va a colaborar en nada" a la hora de resolver la crisis desencadenada en Ceuta, y en respuesta a preguntas de los periodistas sobre el comunicado que este jueves difundió el Gobierno marroquí, en el que se interrogaba por el motivo de que no se haya devuelto a los migrantes en situación irregular que entraron entonces en Ceuta y aún permanecen allí pese a que el Ejecutivo del país africano "se ha comprometido oficialmente a readmitirlos", y en el caso de los menores no acompañados por qué se les mantiene "lejos de sus familias cuando Marruecos ha pedido repetidamente su retorno".

"Si Marruecos tiene realmente interés en acoger a los menores, lo primero que debería hacer es contestar al menos acuse de recibo en los 600 expedientes de reagrupación familiar de menores marroquíes que tiene sobre la mesa antes del 30 de julio", ha replicado Enrique Santiago antes de considerar que lo que hizo el Gobierno del país vecino con dicho comunicado es "sobreactuar".

En esa línea, ha llamado la atención acerca de que "Marruecos no se hizo cargo ni de los más de 80 cadáveres, en su inmensa mayoría no identificados, de presuntamente ciudadanos marroquíes que España ha intentado devolverles", y que "están ahora mismo enterrados con números, exclusivamente, en el cementerio musulmán de Ceuta".

"Lo de ayer de Marruecos es obviamente una muestra de cinismo y de querer despistar a la opinión pública", ha incidido en opinar el diputado de Sumar antes de agregar que, cuando "admitan los cadáveres de los fallecidos y digan algo de esos 600 expedientes de rehabilitación de niños que tienen sobre la mesa antes del 30 de julio, empezaremos a dar cierta credibilidad a sus afirmaciones de que están dispuestos a readmitir a cualquier persona, porque desde luego los hechos no acreditan".

De igual modo, el portavoz parlamentario de IU ha defendido la tesis de que "Marruecos no va a colaborar en nada" y, de hecho, "ha tenido una intervención directa en esta crisis" en cuyo "diseño" cree que han participado igualmente "Estados Unidos e Israel".

Ha añadido que la "única solución a este problema" que se da actualmente, teniendo en cuenta que "Ceuta no puede soportar esa presión, es el traslado ordenado a la península" de inmigrantes "mientras que se tramitan los expedientes", que pueden ser "de devolución y expulsión de extranjeros", según ha aclarado.

El diputado de IU ha abogado así por que dichos expedientes "se tramiten en la península, donde hay medios y espacio y no es ningún problema social de convivencia como está siendo en Ceuta", así como por que los menores llegados a la ciudad autónoma "pasen a la península, porque en Ceuta no hay capacidad de acogida".

Enrique Santiago ha criticado además que "el Gobierno de la ciudad autónoma" de Ceuta, dirigido por Juan Vivas (PP), "no está trabajando por el bien de la población" de allí, sino "siguiendo exclusivamente las indicaciones del Partido Popular y de Vox de hacer campaña electoral permanente basada en un discurso de odio y de discriminación".

"Cuando se empieza con esos discursos, la situación acaba muy mal", ha advertido el diputado de IU, que se ha referido en ese punto a la "cadena de incendios sistemáticos" que se está dando "todas las noches en Ceuta", así como a la "multiplicación de agresiones racistas" que "no se puede permitir", porque "están en riesgo siglos de convivencia de las cuatro culturas en Ceuta", ha añadido.

"Por eso hemos sido muy contundentes y le hemos pedido al presidente del Gobierno que haga el favor de facilitar, de aprobar los traslados a la península, no para que nadie se quede aquí, sino para que se tramiten los procedimientos de protección internacional, de reagrupación de menores en su caso, o de expulsión y devolución de inmigrantes", ha resumido Enrique Santiago.

TRAS LA DIMISIÓN DEL JEFE DE GABINETE DEL DELEGADO DEL GOBIERNO

Por otro lado, a preguntas de los periodistas sobre la dimisión del hasta ahora jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta, Gonzalo Sanz, el diputado de Sumar ha subrayado que desde su grupo quieren saber "por qué no hubo informes claros" y "más serios" por parte del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que alertaran de la posible entrada masiva de inmigrantes como la que se produjo en Ceuta, porque "no es serio que la única información del CNI fuera un WhatsApp en unos términos que parecen de barra de bar", ha apostillado.

"En segundo lugar, queremos saber exactamente a quién se transmitieron esos informes, aunque fueran deficientes", ha abundado Santiago antes de advertir de que, "si no ha habido un esfuerzo en transmitir esos informes, eso tiene que tener responsabilidades, y si esos informes se han comunicado y no se han tomado las decisiones correspondientes, también hay que tomar decisiones".

El representante de IU y Sumar ha subrayado que desde su coalición han dicho "desde el principio" de esta crisis que creen que "ha habido mucho desinterés por importantes niveles de la administración del Estado en prevenir un suceso como este, y eso tiene que tener responsabilidades", ha aseverado antes de apelar a que se conozca "el resultado" de las "investigaciones" puestas en marcha, si bien ha opinado que de lo que se ha sabido tras la desclasificación de documentos del CNI se puede entender que "al menos" en este asunto hubo un funcionamiento del centro de Inteligencia "muy deficiente".