La IV Semana del Cine de Córdoba comienza este viernes y celebrará una Cinema Party el domingo

CÓRDOBA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cinema25, la IV Semana del Cine de Córdoba, da comienzo este viernes y ha anunciado la celebración de otra edición de Cinema Party el próximo domingo, 23 de noviembre, en la céntrica Plaza de las Cañas, donde se disfrutará durante todo el día de música en directo, mercadillo con comercios cordobeses, talleres infantiles y un perol a precios populares.

Según ha indicado la organización en una nota, Cinema Party, que vuelve tras el éxito de la anterior edición, comienza a las 12,00 horas con un variado mercadillo y música en directo hasta las 19,00 horas. Las actividades serán el punto de encuentro entre el cine y los comercios independientes de la ciudad que acogen y difunden la cultura en todas sus vertientes.

El mercadillo está conformado por la tienda de arte Ostin Macho, la tienda de moda vintage California Vintage, las tiendas especializadas en música Discos Vitalogy, Discos Submarinos, Raggafá; las librerías La Romántica y Anüba; la tienda de cómics y juegos de mesa Crash Comics; los proyectos artesanales Eres Flor y Lalfarera, y el pequeño bar familiar Los 4 Gatos.

Los más pequeños podrán disfrutar de todas las actividades, que incluyen talleres de pintacaras y manualidades de 1230 a 15,00 horas. Durante la tarde habrá dos actuaciones a cargo de Lalola y Titin. Las sesiones de DJ abren y cierran la tarde con la música de Resaca DJs.

CARTELERA FIN DE SEMANA

'Sirat', la película de Oliver Laxe seleccionada por España como candidata al Oscar a Mejor película internacional, inaugurará la IV edición de la Semana del Cine de Córdoba este viernes a las 19,00 horas en el Centro de Recepción de Visitantes (CRV) de Córdoba. La organización invita a todos los amantes del cine a este acto que cuenta con entrada libre hasta completar aforo.

El sábado, 22 de noviembre, comienza 'Historias en movimiento' el taller de Stop Motion enmarcado en Cinema Training. La artista plástica y diseñadora María Parejo imparte esta sesión dirigida a menores entre siete y once años con curiosidad por entrar en el mundo de la animación. El acceso será por orden de inscripción hasta completar aforo; los interesados deben escribir a 'lamaquinitaearte@gmail.com'.

El estreno del documental 'Que arda la calle' tendrá lugar este sábado a las 17,30 horas en la Filmoteca de Andalucía en Córdoba. La proyección, incluida en Cinema Special la sección no competitiva del festival, reunirá al equipo creativo y a las mujeres que protagonizan esta obra frente al público.

'Tardes de soledad', de Albert Serra, Concha de Oro a Mejor Película en el Festival de San Sebastián, y 'El Cautivo', de Alejandro Amenábar, se incluyen en la cartelera de la tarde del sábado 22 de noviembre dentro de Cinema Premiere, sección no competitiva del festival. La última sesión del día contará con la proyección del documental 'No sea tu falta', un ejercicio de memoria del director Moisés Salama con la intención de entender y habitar el presente a raíz de sus recuerdos en la ciudad en la que creció, Melilla.