Iván Fernández resulta elegido candidato de Podemos a la Alcaldía de Córdoba con el 84,29 % de los votos

Archivo - El concejal de Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital Iván Fernández. - HACEMOS CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital cordobesa Iván Fernández ha sido elegido candidato de Podemos a la Alcaldía de Córdoba para las elecciones municipales de 2027 con el 84,29 % de los votos emitidos en las primarias de la formación, lo que ha llevado a Fernández a agradecer la participación en las primarias de su partido y "la confianza depositada" en su candidatura, a la vez que ha señalado que "ahora toca seguir trabajando junto a las compañeras y compañeros de Hacemos Córdoba para construir la candidatura más amplia posible, en contacto directo con los barrios y los movimientos sociales, que permita ofrecer una alternativa al gobierno del PP y a las políticas de José María Bellido", el alcalde de la ciudad y candidato del PP a la reelección.

Según ha informado Podemos en una nota, Fernández es graduado en Historia, experto en Archivística y con formación en Educación, y está vinculado a Podemos desde 2015, donde ha asumido distintas responsabilidades locales y provinciales. Desde 2023 es concejal de la formación en el grupo municipal de Hacemos Córdoba, donde ha desarrollado su labor política en ámbitos como la cultura, el patrimonio, los barrios y la defensa de los servicios públicos.

La candidatura elegida en las primarias de Podemos se completa con una lista que reúne a "personas con experiencia institucional y vinculadas a distintas reivindicaciones ciudadanas". En el segundo puesto figura Ana Calzada Hombrado, vinculada al movimiento LGTBIQ+ y a la defensa de los derechos y la diversidad. Le sigue 'Franky' López Muñoz, relacionado con la memoria democrática y con la lucha de las familias que reclaman la recuperación e identificación de las personas represaliadas cuyos restos permanecen en fosas.

El tercer puesto lo ocupa Cristina Pedrajas Rodríguez, que ya fue concejala en el Ayuntamiento de Córdoba, y a continuación figura Adrián Valenzuela Motiño, presidente de una asociación vecinal y vinculado a la defensa de los barrios, especialmente de la periferia cordobesa.

La lista continúa con Josefa Molina Almayones, vinculada a la defensa de la sanidad pública; Carlos Aranda Salmoral y Rosario Gatón Rufaco, relacionados con la defensa de los derechos sociales y las pensiones, y Moisés Antequera Maldonado, vinculado a Rebeldía y a la participación política de la juventud. Cierra la lista Rafael Serrano García, también relacionado con la periferia cordobesa y las reivindicaciones de sus barrios.

Con esta candidatura, Podemos Córdoba inicia el camino hacia las elecciones municipales de 2027 con el objetivo de "desalojar a José María Bellido y al Partido Popular del Ayuntamiento", y promover un cambio en las políticas municipales, "priorizando el acceso a la vivienda, la defensa de los servicios públicos y la mejora de las condiciones de vida en los barrios".