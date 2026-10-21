Jaén Merece Más activa su expansión provincial de cara a las municipales y señala el reto de irrumpir en Diputación

Asistentes al encuentro provincial de Jaén Merece Más. - JM+

JAÉN 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Jaén Merece Más (JM+) ha activado su "expansión provincial" de cara a las elecciones municipales de 2027, para las que también se propone "irrumpir como fuerza decisiva en la Diputación".

Así lo ha indicado este miércoles en una nota el presidente del partido, Juan Manuel Camacho, tras el encuentro provincial celebrado este martes en Baeza, donde se planteó "una hoja de ruta común marcada por la cohesión interna, la ilusión" y el objetivo claro de "consolidarse como la única fuerza garantista capaz de devolver el futuro a Jaén frente a décadas de abandono del bipartidismo".

Para ello, ha puesto en marcha una "estructura organizativa sólida y coordinada" para encarar unos comicios municipales en los que "la provincia se lo juega absolutamente todo". Para pilotar esta fase crucial, el vicepresidente de JM+, Bartolomé Cruz, asume la máxima responsabilidad ejecutiva y la dirección de la estrategia política y electoral.

Camacho ha destacado la "fortaleza" de Jaén Merece Más, cuyos "pactos de gestión tanto con el PP como con el PSOE demuestran que cuando JM+ es determinante, los proyectos bloqueados durante décadas salen de los cajones y se convierten en realidades tangibles".

"Hemos demostrado ser un instrumento útil e implacable en la exigencia de inversiones. La única manera de que la Junta de Andalucía y el Gobierno de España no sigan tratando a nuestros vecinos como ciudadanos de segunda es que no puedan gobernar sin Jaén Merece Más", ha afirmado.

El plan de trabajo liderado por Bartolomé Cruz contempla una "expansión estructurada" en todos los partidos judiciales y municipios jiennenses. En este sentido, la formación ha aludido a un "creciente acercamiento de colectivos sociales, tejido productivo y ciudadanos de toda la geografía provincial que buscan una interlocución libre de ataduras y disciplinas de voto dictadas desde Madrid o Sevilla".

En este despliegue, Jaén Merece Más marca como "meta fundamental lograr representación directa y decisiva en la Diputación", una "institución clave cuya inercia debe transformarse radicalmente para corregir la brecha de oportunidades y las asimetrías que sufren los pequeños y medianos municipios".

Ha añadido que su presencia en los distintos niveles de gobierno local y provincial "actuará como la palanca obligatoria para comprometer a las administraciones en proyectos estratégicos": infraestructuras de transporte e hídricas, reindustrialización, fijación de población y creación de empleo cualificado que impida la emigración forzada de las generaciones jóvenes.

"No nos resignamos a que Jaén siga siendo la provincia olvidada en loa presupuestos generales y autonómicos. Nuestra gestión ha marcado un antes y un después en la forma de hacer política en esta tierra. Las oportunidades existen y la voluntad política se exige desde la fuerza institucional",ha asegurado Cruz.

Al respecto, ha apuntado que "quienes han gobernado durante décadas sabiendo que no rendían cuentas ante nadie deben tener claro que Jaén Merece Más va a disputar cada rincón de la provincia con solvencia técnica, rigor y la legitimidad de no deberle nada a nadie salvo a los jiennenses".

Con esta reorganización, Jaén Merece Más abre una nueva etapa con un mensaje nítido a la sociedad: "existe una alternativa con solvencia demostrada, capacidad de negociación y la firme determinación de impedir que la brecha con el resto de España siga ensanchándose".