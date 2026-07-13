Jaén Merece Más pide a la Junta la retirada "urgente" de "cientos de pinos caídos" para evitar riesgo de incendio

Imagen de árboles caídos en los entornos de El Neveral y Santa Catalina - JAÉN MERECE MÁS

JAÉN 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Jaén Merece Más (JM+) ha pedido a la Junta de Andalucía la retirada de los "cientos de pinos" caídos en los montes tras los vientos de las borrascas del pasado invierno, al tiempo que ha alertado de la situación de peligro de incendio en el entorno montañoso de Jaén.

El presidente de JM+, Juanma Camacho, ha indicado en un comunicado que, aunque la Junta de Andalucía hizo una intervención en su día, posteriormente los trabajos de la Consejería de Medio Ambiente "se pararon y dejaron pinos incluso cortados que luego no han sido retirados".

Camacho ha incidido en que casi medio año después, el estado de los montes "sigue siendo similar", con "el peligro añadido que supone este material seco en el monte y que puede actuar como combustible de propagación de incendios en el caso de que se produjeran".

El grupo de JM+ en el Ayuntamiento de Jaén llevó hace meses una moción que fue aprobada en el pleno del Ayuntamiento de la capital para que se instara a la Junta de Andalucía a limpiar el monte, "sin que haya surtido efecto".

"En años anteriores la Junta de Andalucía acometió estas labores, pero no ha respondido ante la situación extraordinaria de adversidades climáticas de este año", ha dicho Camacho, que ha requerido a la administración autonómica a que "apruebe de urgencia la retirada de todos los pinos secos que permanecen derribados en el suelo de los montes del Neveral, cerro de Santa Catalina y demás parajes de Jaén ante la situación extrema que se vive estos meses por el peligro de incendios".